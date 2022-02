Hannover

Bund und Länder wollen am morgigen Mittwoch offenbar massive Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschließen. Dafür sprechen sich auch Politiker aus Niedersachsen aus. Aus einem Beschlussvorschlag für die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), der der HAZ vorliegt, geht hervor, dass bis zum 20. März „die Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden“ sollen. Als Erstes werden demnach die Kontaktbeschränkungen gelockert: Genesene und Geimpfte sollen sich wieder mit bis zu 20 Menschen treffen dürfen. Für Ungeimpfte sollen die Kontaktbeschränkungen nicht angepasst werden. Auch die 2G-Regel im Einzelhandel soll bundesweit fallen. In Niedersachsen hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg diese Regel bereits vor Längerem gekippt.

Ein Test soll für den Restaurantbesuch reichen

Die 2G-plus-Regel in der Gastronomie soll ab 4. März gestrichen und durch eine 3G-Regel ersetzt werden, die Ungeimpften mit tagesaktuellem Test den Besuch eines Restaurants ermöglicht. Auch Übernachtungsangebote sollen von Geimpften, Genesenen und Getesteten wahrgenommen werden dürfen. Diskotheken und Clubs sollen ab 4. März wieder unter 2G-plus-Bedingungen geöffnet werden. Das Papier ist nach HAZ-Informationen zwischen dem Kanzleramt und dem MPK-Vorsitz abgestimmt, aber noch nicht endgültig. Der Expertenrat der Bundesregierung erwartet, dass die Omikronwelle in den nächsten Wochen abflacht.

CDU fordert „umfassenden Öffnungskurs“

„Von der MPK erwarte ich einen verbindlichen Fahrplan für ein schrittweises Auslaufen bisheriger Beschränkungen“, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) der HAZ. „Ein umfassender Öffnungskurs muss umsichtig und sorgfältig vorbereitet und dann eingeleitet werden, wenn die Inzidenzen wie prognostiziert weiter zurückgehen, die Impfquote bei den über 60-Jährigen ansteigt und unsere Krankenhäuser auch in etwa zwei Wochen weiterhin nicht überlastet sind.“

FDP: Niedersachsen darf nicht erneut einen Sonderweg gehen

„Wir erwarten von der MPK konkrete Öffnungsschritte und eine klare Perspektive zurück zur Normalität“, sagte der FDP-Fraktionschef im niedersächsischen Landtag, Stefan Birkner. Auch innerhalb der SPD sei offenbar langsam die Erkenntnis gereift, dass die Zeit für weitere Lockerungen gekommen sei. Birkner forderte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf, deutlich zu machen, mit welcher Haltung er in das Bund-Länder-Treffen gehe. „Es darf nicht erneut einen Sonderweg Niedersachsens geben, der hinter den getroffenen Vereinbarungen zurückbleibt.“ Weil wollte sich am Montag auf Anfrage nicht äußern.

Grüne: Schon den Herbst in den Blick nehmen

„Es ist richtig, Öffnungsschritte stufenweise vorzunehmen, sobald die Infektionswelle spürbar abflaut“, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. Allerdings seien feste Termine dafür wenig hilfreich, weil sich ein Stufenplan an der konkreten Infektionsentwicklung orientieren müsse. „Lockerungsschritte dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir mit Blick auf den Herbst die Vorsorge und den Pandemieschutz erhöhen müssen, etwa in Schulen und Kitas, damit uns weitere Wellen nicht wieder mit voller Wucht treffen“, sagte Hamburg.

4000 Zuschauer in der Halle erlaubt?

Bei überregionalen Großveranstaltungen sollen nach der Beschlussvorlage ab dem 4. März wieder mehr Zuschauer möglich sein. Die Auslastungsgrenze in geschlossenen Räumen soll bei 40 Prozent liegen, jedoch bei einer maximalen Personenzahl von 4000 Zuschauern. Bei Veranstaltungen im Freien soll eine maximale Auslastung von 60 Prozent erlaubt sein – maximale Zuschauerzahl: 25.000 Menschen. Auf den Veranstaltungen sollen gleichzeitig ein Hygienekonzept greifen und Masken getragen werden.

Maskenpflicht soll teilweise bleiben

Im dritten und letzten Schritt sollen dann am 20. März auch die Homeoffice-Regelungen entfallen. Die Maskenpflicht soll dagegen teilweise bestehen bleiben. Vor allem in Innenräumen, Bussen und Bahnen. Der Bund dringt auf die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, wobei die Gesundheitsämter nach Ermessen entscheiden sollen. „Ein Betretungsverbot stellt die letzte Stufe dar“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Von Marco Seng