Hannover

Niedersachsen will nach monatelangem strikten Lockdown ab kommenden Montag (10. Mai) die Corona-Beschränkungen wieder langsam lockern. Der neue Stufenplan sieht in der ersten Runde unter anderem Öffnungen bei Handel, Gastronomie und Tourismus vor. Das gilt allerdings nur für Landkreise und Großstädte, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. In den Hotspots bleibt es bei den Einschränkungen der Bundesnotbremse.

Kann man wieder Einkaufen gehen?

Der bisher geschlossene Einzelhandel soll am 10. Mai wieder für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete öffnen – also beispielsweise Bekleidungsläden, Möbelhäuser oder Schuhgeschäfte. Terminvereinbarungen sind nicht mehr notwendig. In den Läden gelten allerdings weiterhin Zugangsbeschränkungen. 20 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kunde müssen vorhanden sein, oberhalb von einer Gesamtverkaufsfläche von 800 Quadratmetern sind 40 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kunde erforderlich. Geöffnet werden darf nur mit einem Hygienekonzept. Die Vorschriften für Masken und Abstand gelten weiterhin. Die Kontaktnachverfolgung der Kunden soll laut Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) elektronisch ermöglicht werden.

Dürfen die Restaurants öffnen?

Ja, aber vorerst nur im Außenbereich. Dem Vernehmen nach stoppte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in letzter Minute Überlegungen, auch die Innengastronomie zu öffnen. Dieser Schritt soll jetzt in zwei Wochen erfolgen, dann mit einer Kapazitätsbegrenzung. Auch für den Besuch der Außengastronomie ist ein Impfnachweis oder ein negativer Test nötig. Es greift eine Sperrstunde um 23 Uhr. In der Außengastronomie müssten die geltenden Kontaktbeschränkungen berücksichtigt werden, also ein Haushalt plus zwei Personen aus einem anderen Haushalt mit dazugehörenden Kindern bis 14 Jahren.

Sind touristische Reisen wieder möglich?

Der Tourismus soll voraussichtlich drei Wochen lang nur für Einwohner Niedersachsens geöffnet werden – die umstrittene sogenannte Landeskinderregelung. In Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen sind demnach ab 10. Mai wieder touristische Übernachtungen möglich, gekoppelt an tägliche negative Schnelltests oder einen Impfnachweis. Es gilt eine Kapazitätsgrenze von 60 Prozent für alle Bereiche und eine Wiederbelegungssperre von mindestens einem Tag für Ferienhäuser und Ferienwohnungen. „Wir schaffen Perspektiven, ohne unvorsichtig zu werden“, sagte Althusmann. Spätestens im Juni sollen auch wieder nationale und internationale Urlaubsgäste in Niedersachsen willkommen sein. Separate Konzepte für Tourismus auf den Nordsee-Inseln, über die diskutiert wurde, soll es nicht geben. Hotelrestaurants sind zur Versorgung der dort beherbergten Gäste wieder geöffnet.

Was ist mit der Kultur?

Kulturveranstaltungen sollen zumindest im Außenbereich wieder möglich werden. Mit Hygienekonzept, sitzendem Publikum und negativem Test- oder Impfnachweis können ab dem 10. Mai Konzerte und andere Veranstaltungen unter freiem Himmel stattfinden. Museen, Galerien, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und Tierparks dürfen weiterhin mit einer reduzierten Besucherzahl von 50 Prozent der Kapazität öffnen. „Leider sind jedoch Großveranstaltungen im Innenbereich im Hinblick auf eine Übertragung des Virus noch zu gefährlich“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Theater und Kinos müssten sich deshalb noch gedulden.

Wird auch beim Freizeitsport gelockert?

Ja, allerdings nur sehr eingeschränkt. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre wird Sport im Freien wieder für bis zu 30-köpfige Gruppen gestattet – damit wären etwa Fußballspiele möglich. Begründet wird die Lockerung damit, dass Kinder für den Schulbesuch zweimal wöchentlich auf das Coronavirus getestet werden. Betreuer benötigen einen negativen Testnachweis. Mannschaftssportler über 18 Jahre müssen sich länger gedulden, weil Ministerpräsident Weil hier eine Ansteckungsgefahr in der „dritten Halbzeit“, also dem geselligen Beisammensein nach dem Sport, sieht. Erwachsene können kontaktfrei draußen zusammen Sport treiben. Sie müssen dabei aber mindestens zwei Meter Abstand voneinander in alle Richtungen halten und alle negativ getestet, geimpft oder genesen sein.

Niedersachsen verlässt den bisher strikten Kurs und ermöglicht Wechselunterricht wieder für alle Schulen. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Wie geht es in den Schulen weiter?

Niedersachsen verlässt hier den bisher strikten Kurs und ermöglicht Wechselunterricht wieder für alle Schulen unterhalb einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165. Die Bundesnotbremse für Hotspots hätte dies bereits vorher erlaubt. Wechselunterricht, das sogenannte Szenario B, bedeutet, dass eine Hälfte der Schüler in der Schule unterrichtet wird, während die andere Hälfte zu Hause lernt. Dieser Schritt sei „notwendig und verantwortbar“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Viele Schüler in Niedersachsen befänden sich seit Dezember 2020 im reinen Distanzunterricht zu Hause.

Was gilt für die Kitas?

Die Kindertageseinrichtungen in Regionen unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 wechseln ab 10. Mai in den eingeschränkten Regelbetrieb (Kita-Szenario B). Damit können alle Kinder, die in der jeweiligen Einrichtung einen Betreuungsplatz haben, wieder zurück in Krippe, Kindergarten oder Hort. Es gelten Hygienevorschriften und feste Raumaufteilungen, gruppenübergreifende Angebote sind nicht erlaubt. Kindertagespflege kann einen Regelbetrieb unter Beachtung von Hygienevorschriften anbieten. Freiwillige Corona-Tests für die Kita-Kinder sind geplant.

Und die Fortbildung?

Auch im Bereich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung soll ein Präsenzbetrieb mit strengen Hygiene- und Testkonzepten wieder erlaubt werden – auch hier jedoch in wechselnden kleinen Gruppen. Vergleichbares gilt für die außerschulische Bildung und die Erwachsenenbildung sowie für Fahr- und Flugschulen.

Von Marco Seng