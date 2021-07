Hannover

Als Farah Demir sechs Jahre alt war, hat sie einmal eine fünfbeinige Spinne mit nach Hause gebracht. „Ich fand, die muss gerettet werden“, sagt Demir. Sie dachte damals, die Spinnenbeine wachsen nach. Die Morgensonne in dem Fenster der MHH, vor dem Demir sitzt, scheint so senkrecht auf das Glas, dass man die 37-Jährige kaum sieht, als sie diese Geschichte erzählt. Es ist die Antwort auf die Frage, warum sie Krankenschwester ist. Farah Demir will helfen.

Vier Nachtdienste auf der internistischen Intensivstation liegen hinter ihr. Vier Nächte ohne Schlaf, mit dem Rauschen und Piepsen der Maschinen, an die die schwerkranken Menschen angeschlossen sind. Manche von ihnen haben Angst, manche weinen und werden ganz still, manche schlagen um sich und bekommen Panikattacken.

Eine 52-Stunden-Woche

Sie liebt ihren Beruf, sagt Demir. Heute Nacht hat sie sich um eine Frau gekümmert, der bald eine neue Lunge transplantiert werden muss. In den nächsten Tagen muss Demir keine Dienste auf der Station machen. Frei hat sie trotzdem nicht. Seit April arbeitet sie zusätzlich zu ihrer 40-Stunden-Woche auf der Station noch zwölf Stunden pro Woche als Reinigungskraft, um ihre Anwaltskosten bezahlen zu können.

Warum die Intensivschwester einen Anwalt braucht, ist schon oft berichtet worden, und es ist trotzdem nicht schnell erzählt. Demirs Lebensgeschichte ist eine voller „Hätte nicht“ und “Wäre bloß’“. Wäre im Libanon kein Bürgerkrieg gewesen, wäre die Familie nicht nach Demirs Geburt nach Deutschland geflüchtet. Dann hätte Demirs Geburtsurkunde auch den Stempel, der dem Dokument nun fehlt, um es als offiziell registriert auszuweisen.

Ständig von Abschiebung bedroht

Wäre das Dokument vollständig gewesen, hätte die Ausländerbehörde die junge Frau kurz nach ihrem Abitur wahrscheinlich nicht beschuldigt, eigentlich Türkin zu sein und sich Asyl in Deutschland erschleichen zu wollen. Ihr und ihrer Familie wäre nicht das Bleiberecht entzogen worden und sie wären nicht als geduldet eingestuft worden, ständig von der Abschiebung bedroht. Demir hätte sich auf einen Medizinstudienplatz bewerben können, wie sie es geplant hatte. Stattdessen musste sie ins Ausländeramt und beantragen, dass die Aussetzung ihrer Abschiebung verlängert wird.

Farah Demir lebt so seit knapp 15 Jahren. Von einer vorläufigen Duldung bis zu nächsten. Als Staatenlose, der der deutsche Staat vorwirft, eigentlich Türkin zu sein. Als Staatenlose, die in türkischen Behörden weggeschickt wurde, wenn sie das Dokument der deutschen Behörden dort vorzeigte, das beweisen sollte, dass sie in der Türkei geboren sei. Als Staatenlose, die in Deutschland nur geduldet ist und nicht einfach in den Libanon reisen kann, um ihre libanesische Geburtsurkunde beglaubigen zu lassen.

Dass sie trotz ihrer befristeten Duldung Krankenschwester werden konnte, ist ein weiteres „hätte nicht“: Ein Pflegedirektor hatte sich für die junge Frau, die monatelang ein unbezahltes Praktikum in seinem Krankenhaus machte, eingesetzt. Drei vorherige Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz als Krankenschwester waren erfolglos.

Aufmerksamkeit im Dezember

Im Dezember 2020, auf einem der Höhepunkte der Pandemie, drohte der Krankenschwester die endgültige Abschiebung, während sie an der MHH schwere Corona-Fälle pflegte. Die HAZ und danach weitere Medien berichteten über den Fall der Frau, die zwar systemrelevant, aber kaum geduldet ist.

Der Präsident der MHH, Prof. Michael Peter Manns, sprach von Demir als einer „tadellosen und bewährten Pflegekraft, die in einem Mangelberuf arbeitet, in Deutschland aufgewachsen ist und die für ihre Situation nichts kann“. Es gab ein Treffen im niedersächsischen Innenministerium. Das Land kündigte an, Demir helfen zu wollen, eine libanesische oder eine türkische Staatsangehörigkeit nachzuweisen.

Aufatmen bis September

In der MHH ist es mittlerweile 8 Uhr. Die Mitarbeiter-Caféteria öffnet. Demir ist immer noch hellwach. Wenn sie lacht, verschwinden ihre Augen fast hinter dem Lidstrich, mit dem sie sie umrundet hat. Auf dem Tisch liegt ein kleines, zweimal faltbares, rosa-grün-lilanes Papier. Es ist Demirs Duldung, ihr einziges offizielles Dokument. Bis September wurde es verlängert.

Vor ein paar Tagen ist sie damit zum zweiten Mal in ihrem Leben nach Berlin gefahren - auch Tagesausflüge außerhalb Niedersachsens muss sie von der Ausländerbehörde genehmigen lassen. Das erste Mal hat sie von Berlin nur die libanesische Botschaft gesehen, jetzt ging es in den Bundestag und in das Innenministerium. Rund 37.000 Menschen haben eine Online-Petition unterschrieben, in der sie ein unbefristetes Aufenthaltsrecht für Farah Demir in Deutschland fordern. Diese wollte sie gemeinsam mit zwei Begleitern abgeben.

Enttäuschung in Berlin

„Die Übergabe war eine Katastrophe“, sagt Nils Hoffmann. Er ist Personalrat der MHH und gleichzeitig Sprecher deren Verdi-Gruppe und betreut den Fall Farah Demirs. Das Innenministerium hatte Demir und Hoffmann nach einigem Hin und Her einen Termin um 8.30 Uhr in Berlin zur Übergabe angeboten. Um 8.30 Uhr begann aber auch die Plenarsitzung.

Unten am Einlass steckte Demir in der Passkontrolle fest. Es lang wahrscheinlich daran, dass sie keinen Pass, sondern nur ihre Duldung vorzeigen konnte. Demir und der Staatssekretär Stephan Mayer verpassten sich knapp, er konnte nicht warten. Letztlich übergab Hoffmann die Petition mit den Unterschriften. In seinem Büro hat er sie ausgedruckt liegen. 750 Seiten, beidseitig bedruckt.

„8000 geduldete, systemrelevante Menschen“

Hoffmann findet, dass Demir ein Recht hat, dauerhaft in Deutschland zu bleiben - und mit ihr viele andere, denen es ähnlich geht. „Wir haben 8000 Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten und die in Deutschland nur geduldet sind“, sagt der Personalrat. Von der Ausländerbehörde ist er enttäuscht, deren Umgang mit Demir sei nicht nur “nicht wohlwollend“ gewesen. Die Behörde sei auch ihrer beratenden Funktion nicht nachgekommen. Er und Demir hoffen nun, dass ein Anwalt in der Türkei, den sie beauftragt hat und deren Kosten sie trägt, zunächst einmal beweisen kann, dass sie nicht dort geboren wurde. Dann wäre Demir schon einen Schritt weiter, um dauerhaft in Deutschland bleiben zu können.

Scham wegen Status

Ihren Status als Geduldete hat Demir lange verschwiegen und so gut es ging versteckt. „Ich habe mich irgendwie so gefühlt, als wären wir schuld daran“, sagt Demir. Irgendwann ging das nicht mehr. Sie hat immer noch Angst, in ein Land abgeschoben zu werden, das sie nicht kennt. Sie fühlt sich von Seiten der Behörden unwillkommen in Deutschland. “Und dann kommen Menschen aus der Bevölkerung und sagen, ‚Nein, du gehörst hierher’“, sagt Demir.

Falls sie irgendwann einen deutschen Pass haben wird und sich frei bewegen kann, wird sie mit ihren Arbeitskolleginnen und -kollegen an die Nordsee fahren. Das haben Sie ihr versprochen.

Was ist eine Duldung? Anfang 2021 lebten 236.000 Menschen mit Duldungsstatus in Deutschland, etwa 5600 davon in Niedersachsen. Das geht aus einer Erklärung der Bundesregierung aus dem April dieses Jahres hervor. Menschen sind in Deutschland „geduldet“, wenn ihre Abschiebung in das Land vorerst ausgesetzt wurde, aus dem sie geflüchtet sind. Ein Mensch mit Duldung ist also ausreisepflichtig, kann aber aktuell nicht abgeschoben werden, beispielsweise aufgrund der schwierigen Sicherheitslage im Herkunftsland, weil eine Person zu krank zum Reisen ist oder weil damit Familien derart getrennt würden, dass es nicht vertretbar erscheint. Auch fehlende Passdokumente können ein Duldungsgrund sein. Eine Duldung ist immer nur vorläufig und kann verlängert werden. Wie lange die Abschiebung einer Person ausgesetzt und wie oft eine Duldung verlängert wird wird, ist unterschiedlich. Demir berichtet, dass ihre Duldung schon über Zeiträume von zwei Wochen bis sechs Monaten verlängert wurde. Wer einen Duldungsstatus hat und arbeiten will, muss eine Arbeitserlaubnis von der Ausländerbehörde ausgestellt bekommen - oft dürfen Menschen mit einer Duldung sich auch nur eingeschränkt bewegen, dürfen den Kreis der für sie zuständigen Ausländerbehörde nur für Tagesausflüge in ihrem Bundesland verlassen. Im Januar 2020 wurde das Aufenthaltsgesetz geändert, das auch die Duldung von Personen aus dem Ausland regelt. Seitdem gibt es zusätzlich zur Duldung eine Regelung, die umgangssprachlich „Duldung light“ genannt wird. Sie betrifft Menschen “mit ungeklärter Identität“, so der Gesetzestext und bedeutet für die Betroffenen weitgehende Einschränkungen. Sie dürfen weder arbeiten noch ihren Landkreis verlassen.

Von Nadine Wolter