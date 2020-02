Mafiaboss in Hannover: Polizei warnt vor Anschlag an der MHH – doch die Ministerien handeln nicht

Hannover

In der Medizinischen Hochschule Hannover liegt seit gut zwei Wochen ein mutmaßlicher Mafia-Boss aus Montenegro mit mehreren Schusswunden – die Umstände dieser Behandlung belasten die Landesregierung mittlerweile stark. Einig war man sich anfangs nur darin, dass der Zustand eines Polizei-Großeinsatzes in einer Universitätsklinik nur schwer erträglich sei – zumal auf Kosten des Steuerzahlers. Nur: Wie hat es so weit kommen können? Und warum wurde Igor K. nicht in eine sicherere Umgebung verlegt – etwa ins Gefängniskrankenhaus nach Lingen?

Letzteres hatte zum Beispiel CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer am Montag gefordert. Einen Tag später stellte sich heraus, dass Justizministerin Barbara Havliza, ebenfalls CDU, genau das abgelehnt hatte. Begründung: Das Lingener Krankenhaus könne die schweren Verletzungen des Angeschossenen nicht behandeln.

Nun aber zeigt sich: Irgendetwas an dieser Darstellung stimmt nicht.

Irgendetwas stimmt nicht

Am Dienstag, 11. Februar, vereinbarte die Polizeidirektion Hannover mit der MHH, dass Igor K. so schnell wie möglich verlegt werden sollte. Die Polizei wollte das selbst in die Wege leiten. Offenbar dachte die Behörde darüber nach, dem Mann aus Montenegro zunächst eine neue Identität zu geben und ihn dann erst zu verlegen.

Einen Tag später, am Mittwoch, 12. Februar, telefonierte MHH-Vizepräsident Andreas Tecklenburg nach HAZ-Informationen mit dem Anstaltsarzt des Justizvollzugskrankenhauses (JVK) Lingen. Demnach erklärte sich dieser bereit, Igor K. zu übernehmen. Beide Seiten seien sich einig gewesen, dass das JVK eine geeignete Einrichtung zur Behandlung des Patienten darstelle, heißt es.

Herr K. wollte nicht umziehen ...

Das Problem: Nach HAZ-Informationen wollte das mutmaßliche Clanmitglied sich nicht in ein Gefängnis verlegen lassen. Der Polizei blieb deshalb nur eine Möglichkeit: Sie beantragte beim Amtsgericht Hannover, Igor K. in Schutzgewahrsam nehmen zu lassen. Auf diese Weise hätte er nach Lingen gebracht werden können. Dort hätten dann Justizvollzugsbeamte für den Schutz von Igor K. sorgen müssen und nicht die Polizei. Wollte die Justiz sich das ersparen?

Laut Justizministerium gab es an diesem 12. Februar eine erste Bitte der Polizeidirektion Hannover um Amtshilfe – nämlich um die Aufnahme in Lingen. Diese sei einen Tag später, am 13. Februar, auf Fachebene abgelehnt worden; in erster Linie aus medizinischen Gründen. „Das JVK ist ein Kleinstkrankenhaus und nicht mit einer Universitätsklinik zu vergleichen“, sagt Ministeriumssprecher Hans-Christian Rümke. Das Ministerium habe die Polizei um die Vorlage eines richterlichen Beschlusses gebeten. „Ein solcher Beschluss wurde nicht vorgelegt.“

Unterdessen wehrte sich offenbar nicht nur der Patient selbst gegen seine Verlegung nach Lingen. Auch Suzana K., die 32-jährige Ehefrau von Igor K., sollte nach HAZ-Informationen ursprünglich in Schutzgewahrsam genommen werden. Sie habe sich den Behörden gegenüber jedoch unkooperativ gezeigt und ausschließlich über ihren hannoverschen Anwalt kommunizieren wollen.

... Frau K. auch nicht

Zudem habe sie sich geweigert, in ein anderes Hotel umzuziehen, obwohl die Polizei der 32-Jährigen das mehrfach geraten hatte – schließlich sei klar, dass die Beamten in der ersten Unterkunft nicht richtig für die Sicherheit der Ehefrau des mutmaßlichen Mafia-Mitglieds sorgen konnten. Der Plan mit dem Schutzgewahrsam soll letztlich wieder verworfen worden sein, nachdem Suzana K. doch zugestimmt hatte, das Hotel zu wechseln.

Die Fragen, die nun im Raum stehen, sind für die Landesregierung unangenehm. Hat sich das von CDU-Politikerin Barbara Havliza verantwortete Justizministerium geweigert, die Verantwortung für Igor K. zu übernehmen, obwohl ein richterlicher Beschluss dazu vorlag? Und wenn ja: Wusste die Ministerin davon? Oder liegt der schwarze Peter beim Innenministerium von Boris Pistorius ( SPD), weil die Polizei einen solchen Beschluss in der Tasche hatte, ihn aber im Justizministerium nicht vorlegte? Und warum wusste das für die MHH zuständige Wissenschaftsministerium von Björn Thümler ( CDU) so lange nichts von der Sache?

So oder so: Igor K., von dem die Polizeidirektion Hannover befürchtet, er könne das Ziel eines Bombenanschlags werden, liegt immer noch in der Medizinischen Hochschule Hannover. Wer dafür verantwortlich ist, wird unterdessen in den hannoverschen Ministerien noch sortiert.

