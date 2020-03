Hannover

Im Streit um die Behandlungen eines mutmaßlichen Mafiabosses in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) lässt die Opposition im Landtag nicht locker. Das bekam am Montag Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) zu spüren, der sich im Wissenschaftsausschuss des Landtags erneut den Fragen der Abgeordneten stellte. FDP, Grüne und AfD sehen noch großen Aufklärungsbedarf.

Im Bezug auf den für viele überraschenden Rauswurf von MHH-Vize Andreas Tecklenburg wurde die Opposition allerdings enttäuscht. Thümler verwies mehrfach auf den Aufhebungsvertrag, der ihn zur Verschwiegenheit verpflichte. Erst als die Sprache darauf kam, dass Tecklenburg keine Fehler gemacht haben will, wurde der Minister deutlicher: „So ganz ohne Fehl wird er ja wohl nicht gewesen sein. Sonst hätte er ja keinen einvernehmlichen Aufhebungsvertrag unterschreiben müssen.“

Keine Hinweise auf Geldwäsche

Der Vertrag von Tecklenburg war vor einer Woche – drei Tage nach der Abreise des Mafiabosses – aufgelöst worden. Thümler hatte zuvor „erhebliche Zweifel an der Organisation innerhalb der MHH“ geäußert. Die Behandlung von Igor K. musste zwei Wochen lang von einem Großaufgebot der Polizei gesichert werden. Alle Versuche, den Montenegriner zu verlegen, schlugen fehl.

Thümler erklärte im Ausschuss, dass es keine Hinweise auf Geldwäsche im Zusammenhang mit der Behandlung gebe und die MHH das auch nicht prüfen müsse. Der Patient hatte nach der Zusage der Uniklinik rund 90.000 Euro für die Behandlung gezahlt. Das Geld wurde laut Thümler von der Raiffeisenbank in Wien an die Sparkasse Hannover überwiesen. Bei Kosten von bisher 80.605,22 Euro sei sogar ein bisschen was über. Schließlich kommt die Sprache noch auf einen Medienbericht, nach dem in der MHH regelmäßig Opfer von Schießereien, vor allem aus Saudi-Arabien und den Balkanstaaten, behandelt werden. Darüber lägen seinem Ministerium keine Erkenntnisse vor, sagte Thümler.

Opposition rügt Thümler

„Obwohl seit der letzten Unterrichtung nun schon eine Woche vergangen ist, konnte Minister Thümler keine wirklich neuen Erkenntnisse präsentieren“, kritisierte FDP-Fraktionsvize Jörg Bode nach der Sitzung. Der Minister lasse kein eigenes Aufklärungsinteresse erkennen. Die Kontrolle über die MHH habe Thümler offenbar verloren.

Für die Grünen kritisierte die Abgeordnete Eva Viehoff, dass Thümler konkrete Antworten auf zentrale Fragen zu den Vorgängen nach der Einweisung von Igor K. in die MHH und zum Rauswurf von Tecklenburg schuldig bleibe. „Die geforderte Akteneinsicht ist daher zwingend notwendig, um Licht in das Dunkel der Vorgänge zu bringen, für die die Landesregierung und die MHH verantwortlich zeichnen.“

Lesen Sie auch

Von Marco Seng