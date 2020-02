Das größte Nato-Manöver seit Jahrzehnten hat begonnen. Das erste Schiff der US-Armee mit Panzern und Lastwagen ist in Bremerhaven eingetroffen. Am Flughafen Hamburg sollen am Wochenende 300 Soldaten aus den USA landen. Friedensgruppen protestieren, auch nahe dem Truppenübungsplatz Bergen.