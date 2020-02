Hannover

Es ist schon beachtlich, wie viel Schaden eine einzelne Fehlentscheidung anrichten kann. Hätte die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) ihren dubiosen Patienten einfach abgelehnt, was wäre Niedersachsen alles erspart geblieben: die große Aufregung, ein teurer und teilweise wohl auch überzogener Polizeieinsatz, eine kleine Regierungskrise – und nicht zuletzt der Schaden für die Klinik selbst. Die Behandlung des Mafiabosses Igor K. hat bei Patienten, Mitarbeitern und Besuchern der renommierten Einrichtung keinen guten Eindruck hinterlassen.

Der größte Kollateralschaden der Affäre könnte indes der erzwungene Abgang von MHH-Vize Andreas Tecklenburg sein. Damit wird die bereits geschwächte Führungsspitze der Hochschule weiter ausgedünnt und ihr Handlungsspielraum für lange Zeit eingeschränkt. Das könnte fatale Auswirkungen haben angesichts der anstehenden Mammutaufgabe: dem milliardenschweren Neubau für die Uni-Medizin. Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) hat mit dem ertrotzten Rückzug von Tecklenburg seinen Willen bekommen. Hoffentlich nicht, ohne einen Plan B für die MHH zu haben.

Die Landesregierung insgesamt hat in der Affäre kein gutes Bild abgegeben. Innen- und Justizministerium standen in Sachen Igor K. angeblich immer im engen Kontakt – von guter Abstimmung kann aber keine Rede sein. Innenminister Boris Pistorius ( SPD) wollte vermutlich das große Polizeiaufgebot möglichst schnell reduzieren, Justizministerin Barbara Havliza ( CDU) keinen schwer kranken Patienten im kleinen Klinikknast in Lingen versorgen. Den Schwarzen Peter hat am Ende der Steuerzahler bekommen, der die neue Form der Chaostage in Hannover bezahlen muss.

Von Marco Seng