Vier Personen sind nach Angaben des Landesgesundheitsamts bisher in den Landkreisen Hildesheim und Peine an Masern erkrankt. Die Fälle stehen offenbar im Zusammenhang miteinander, sollen jedoch keinen Bezug zum Ausbruch der Krankheit im Frühjahr aufweisen. 2019 sind in Niedersachsen bisher 89 Masernerkrankungen registriert worden.