Hannover

Die Landesregierung erhöht den Druck auf die Verkehrsbetriebe, die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln auch tatsächlich durchzusetzen. So soll die Corona-Verordnung durch einen entsprechenden Passus ergänzt werden. Die Unternehmen müssten „innerbetrieblich sicherstellen“, dass die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen auch eingehalten wird, heißt es in der neuesten Ergänzung der Corona-Verordnung, die noch in der Beratung ist aber bald in Kraft treten soll.

„Erforderliche Gegenmaßnahmen ergreifen“

Danach sollten die Verkehrsbetriebe aktiv dafür werben, dass die Fahrgäste auch der Maskenpflicht nachkommen – durch Aushänge und Durchsagen, aber auch durch Kontrollen. Fahrgäste, die ohne Mund-Nasen-Bedeckung angetroffen werden, sollten „im Rahmen der Kontrolltätigkeiten beim Verdacht eines Verstoßes persönlich angesprochen, angemessen zur Einhaltung ermahnt“ werden, heißt es. „Bei Bedarf sollten erforderliche Gegenmaßnahmen ergriffen werden.“

Anzeige

Lesen Sie auch: Niedersachsen plant Maskenkontrollen in Bussen und Bahnen

Weitere HAZ+ Artikel

Der Sprecher der Landesnahverkehrsgesellschaft, Dirk Altwig, erklärte dazu: „Wir begrüßen Maßnahmen der Bahnunternehmen, die das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes fördern. Dazu gehören zum Beispiel Durchsagen im Zug und am Bahnsteig. Sollten Fahrgäste ohne Masken andere gefährden, hat das Zugpersonal die Möglichkeit, die Bundespolizei einzuschalten.“ Altwig wies darauf hin, dass die Verkehrsunternehmen nicht dazu verpflichtet seien, Fahrgäste ohne Maske mitzunehmen – das gelte auch für alkoholisierte Gäste.

40 Fahrgäste in Hannover mussten aussteigen

Die hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra haben nach Angaben von Sprecherin Katja Raddatz seit 14 Tagen etwa 100 Mitarbeiter der Üstra sowie der Firma Protec im Einsatz, die sich vorrangig um die Einhaltung der Maskenpflicht kümmerten. „Die meisten unserer Fahrgäste sind unheimlich einsichtig und schrecken eher zusammen, sollten sie vergessen haben, die Maske aufzusetzen“, erklärte Raddatz. Allerdings habe das Unternehmen in der vergangenen Woche auch 40 „renitente“ Fahrgäste registriert, die gezwungenen worden seien, auszusteigen.

Schülerbeförderung bleibt ein Problem

Eine offene Frage ist, wie die Hygiene- und Abstandsgebote in der Schülerbeförderung durchgehalten werden können. Nach Auskunft des Kultusministeriums seien die Schulträger informiert, dass sie den Schulbeginn entzerren könnten – und damit auch die Anfahrtszeiten der Busse. „Die Schule kann gestaffelt beginnen, zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr“, sagte Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher.

Die Region Hannover erklärte auf Anfrage, sie sei „im Sinne der Eigenverantwortung“ optimistisch, dass auch die Schülerinnen und Schüler die Hygieneregeln einhalten werden, die im öffentlichen Nahverkehr gelten. Aufgrund der Platzverhältnisse in den Fahrzeugen sei aber absehbar, dass ein Mindestabstand von 1,50 Metern in der Praxis nicht immer möglich sei. Die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen schreibe dies deshalb auch nur „soweit möglich“ vor. Eine Regionssprecherin wies darüber hinaus auf verstärkte Kontrollen der Maskenpflicht in der Stadtbahn und in den Regionalbussen hin. Auch würden alle Fahrzeuge regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

Von Michael B. Berger