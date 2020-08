Hannover

Auch Niedersachsen wird künftig strenger gegen die Fahrgäste in Bussen und Straßenbahnen vorgehen, die ohne Mund-Nasen-Schutz die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Das kündigte die Sprecherin des niedersächsischen Sozialministeriums, Stefanie Geisler, an: „Unser Krisenstab arbeitet derzeit an einer deutlichen Verschärfung des Bußgeldes für Verstöße gegen die Maskenpflicht im ÖPNV“, sagte Geisler. Bislang liege das Bußgeld noch bei 25 Euro. Diesen niedrigen Betrag habe man gewählt, weil sich die Fahrgäste noch an die Maske haben gewöhnen müssen. „Aber diese Gewöhnungszeit ist jetzt vorbei.“

NRW will 150 Euro bei Verstoß

Wie hoch das Bußgeld in Niedersachsen ausfallen wird, konnte die Sprecherin noch nicht sagen. Dies werde „zeitnah“ mitgeteilt, der entsprechende Bußgeldkatalog sei in der Überarbeitung. Das Land Nordrhein-Westfalen hat angekündigt, bereits beim ersten Verstoß gegen die Maskenpflicht in Bus und Bahn 150 Euro kassieren zu wollen. Offenbar gehen auch die Überlegungen in Niedersachsen in diese Richtung.

Üstra will Kontrollen nicht verstärken

In Hannover plant der Verkehrsbetrieb Üstra jedoch nicht, die Kontrollen in Stadtbahnen und Bussen zu erhöhen. „Wir würden mindestens 900 Aufpasser benötigen, um allein in den Stadtbahnen eine lückenlose Überwachung zu gewährleisten“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Das sei aber nicht möglich. Insofern setze das Unternehmen auf die üblichen Kontrollen.

Insgesamt rund 100 Mitarbeiter achten darauf, dass in Bussen und Stadtbahnen Masken getragen werden. Zum einen handelt es sich um Kontrolleure von Fahrausweisen, zum anderen um die Sicherheitsleute der Firma Protec. „Fahrgäste haben auch die Möglichkeit, den Fahrer anzusprechen“, sagt Iwannek. Grundsätzlich seien die Kontrolleure angewiesen, Eskalationen zu vermeiden und Fahrgäste ohne Mund-Nasen-Schutz anzusprechen und auf die Maskenpflicht hinzuweisen. „Bleiben Menschen renitent oder handelt es sich um ganze Gruppen von Verweigerern, können diese auch von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden“, sagt Iwannek.

Von Michael B. Berger und Andreas Schinkel