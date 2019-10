Hannover

In Niedersachsen sind seit 2015 insgesamt 252 Straftäter aus dem sogenannten Maßregelvollzug entwichen – größtenteils beim Ausgang, teilweise aus den Kliniken selbst. Nach vier Männern wird aktuell noch gefahndet. Einer der Männer ist bereits seit zwei Jahren auf der Flucht. Das geht aus der Antwort des Sozialministeriums auf eine AfD-Anfrage im Landtag hervor.

Danach konnten von den zwischen 2015 und September 2019 entwichenen Patienten 139 Personen innerhalb von 24 Stunden aufgriffen werden beziehungsweise haben sich selbst gestellt. Weitere 61 Patienten wurden innerhalb einer Woche aufgegriffen oder haben sich selbst gestellt. 48 Patienten waren länger als eine Woche flüchtig.

Patient aus Bad Rehburg seit zwei Jahren flüchtig

Bereits seit 2017 ist ein Mann aus dem Maßregelvollzug in Bad Rehburg ( Landkreis Nienburg) flüchtig. Der heute 42-Jährige war nach HAZ-Informationen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz verurteilt worden. Drei weitere Männer (29, 30 und 38 Jahre), die wegen Raub oder Diebstahl einsaßen, sind aus der Anstalt in Moringen (Kreis Northeim) entwichen, einer 2018, zwei in diesem Sommer.

Nach Angaben des Sozialministeriums hat die Polizei 14 Fälle seit 2015 gemeldet, in denen die entwichenen Patienten Straftaten begangen haben. Darunter waren ein Tankstellenüberfall, ein versuchter schwerer räuberischer Diebstahl, drei Körperverletzungen, vier Betäubungsmittelverstöße und zwei Diebstähle. 2015 hatte ein Sexualstraftäter aus Bad Rehburg bei einem unbegleiteten Ausgang eine junge Frau vergewaltigt und getötet.

Rund 1300 Patienten in der Forensik untergebracht

Im Maßregelvollzug sind psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter untergebracht. Diese Täter werden in der Regel von Gerichten als nicht oder vermindert schuldfähig in forensisch-psychiatrische Kliniken eingewiesen und dort auch behandelt. In Niedersachsen waren es Ende August rund 1300 Patienten. Laut Ministerium verfügen durchgängig 60 bis 70 Prozent der untergebrachten Personen über Vollzugslockerungen – das heißt, sie dürfen die Klinik begleitet oder unbegleitet verlassen.

Lesen Sie mehr:

Tod auf der Limmerstraße: Kampfsportler zu Haftstrafe verurteilt

Von Marco Seng