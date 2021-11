Hannover

Die Landarztquote in Niedersachsen rückt näher. Der Landtag debattierte am Donnerstag erstmals über einen entsprechenden Gesetzentwurf, mit dem die rot-schwarze Landesregierung den Mangel an Landärzten im ländlichen Raum verringern will. Der Entwurf sieht 60 Medizin-Studienplätze pro Jahr vor. Diese Plätze sollen an Bewerber vergeben werden, die sich für zehn Jahre auf eine hausärztliche Tätigkeit auf dem Land in Niedersachsen verpflichten.

Opposition fordert 200 neue Medizinstudienplätze

„Die Einführung einer Landarztquote ist kein Allheilmittel. Sie ist aber ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Versorgung im ländlichen Raum“, sagte der SPD-Abgeordnete Uwe Schwarz. Die Rolle der Hausärzte müsse insgesamt gestärkt werden. „Die Bereitschaft zur Tätigkeit im ländlichen Raum ist für uns elementar wichtig“, betonte der CDU-Politiker Volker Meyer. Über die Zahl der Studienplätze werde man aber noch einmal reden müssen.

Der Opposition gehen die Pläne nicht weit genug. „Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagte die Grünen-Abgeordnete Meta-Janssen-Kucz. Niedersachsen brauche mindestens 200 neue Medizinstudienplätze. SPD und CDU seien „weit hinter dem Koalitionsvertrag zurückgeblieben“, kritisierte Susanne Schütz (FDP). Niedersachsen benötige mehr Studienplätze, Absolventen und Ärzte.

Strafzahlung bei Studienabbruch

Die geplante Neuregelung soll vom Wintersemester 2022/2023 an gelten. Je 20 dieser Studienplätze sollen in Hannover, Göttingen und Oldenburg entstehen. Absolventen, die den Job vor Ablauf der Frist aufgeben, müssen eine Ausbildungsentschädigung von bis zu 250.000 Euro zahlen. In den kommenden Jahren erreichen rund 60 Prozent der 5000 Hausärzte in Niedersachsen das Rentenalter. Vor allem im ländlichen Raum können viele Praxen nur schwer nachbesetzt werden.

Von Marco Seng