Mehr Tote durch Messerattacken in Niedersachsen

Hannover

Gibt es in Niedersachsen ein wachsendes Problem durch Messerattacken? Laut einer Statistik des Innenministeriums ist zwar die Zahl der Messerangriffe in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zu 2018 gesunken, die Zahl der Tötungen wird aber wohl deutlich höher liegen als im Vorjahr. 50 Todesopfer hat das Ministerium von Januar bis Ende September registriert. Allerdings lassen sich die jetzt vorgelegten Zahlen nicht eins zu eins mit der Polizeilichen Kriminalstatistik 2018 vergleichen, weil die Polizei für das laufende Jahr bisher nur „Verdachtsfälle“ bekannt gibt, bei denen die Ermittlungen teilweise noch laufen.

Das Ministerium hat die Zahlen als Antwort auf eine AfD-Anfrage im Landtag genannt. Demnach gab es zwischen Januar und September 1543 Delikte in Niedersachsen, bei denen das „Tatmittel Messer“ erfasst wurde. Darunter seien 50 Tötungen, 242 Raubdelikte, 570 Körperverletzungen, 652 Bedrohungen und 29 Nötigungen, heißt es in der Auflistung. Zum Vergleich: 2018 wurden laut Polizeistatistik sieben Menschen durch Angriffe mit Stichwaffen getötet und 1098 schwer oder leicht verletzt. Im Jahr 2017 waren es demnach 15 tödliche Angriffe und 1010 Verletzungen. Insgesamt hatten die Ermittler im vergangenen Jahr 3754-mal eine Stichwaffe als Tatmittel registriert.

Ministerium: Es geht um 50 Verdachtsfälle

„Wir erwarten für 2019 eine gestiegene Zahl an Opfern, die durch eine entsprechende Tat unter Einsatz einer Stichwaffe zu Tode gekommen sind“, sagte Ministeriumssprecher Philipp Wedelich der HAZ. Die Zahl 50 will er aber nicht überbewerten. „Es geht um 50 Verdachtsfälle, in denen das Messer im Zusammenhang zu einem Tötungsdelikt steht.“ Die Waffe müsse aber nicht unbedingt vom Täter eingesetzt worden sein. Wedelich betonte, dass es insgesamt nicht mehr geschädigte Opfer und auch nicht mehr Fälle von Messerattacken gebe. Die Auswertung der Jahresstatistik werde ein genaueres Bild ergeben.

Eine Reihe von tödlichen Messerattacken in Niedersachsen sorgte in diesem Jahr für Schlagzeilen. So stach ein Mann im September in Göttingen zwei Frauen nieder, beide Opfer starben. In Lindau bei Northeim tötete ein Mann im Juli eine Frau mit Messerstichen. Im selben Monat wurde auch eine Frau in Braunschweig Opfer einer Messerattacke. In Bückeburg gestand ein Mann vor Gericht, seine 22-jährige Ex-Partnerin mit 27 Messerstichen getötet zu haben. In Oldenburg soll ein Mann seine Lebensgefährtin erstochen haben, in Hannover wurde ein 18-Jähriger bei einer Messerstecherei getötet. In Osnabrück wurde Anfang Dezember eine Frau erstochen.

Waffenverbotszonen und Personenkontrollen

Auch die AfD geht nicht von 50 Messertoten aus. „Ich hoffe, dass diese Zahl nicht stimmt“, sagte der Landtagsabgeordnete Jens Ahrends. Es sei aber offensichtlich, dass die Zahl der Gewaltverbrechen zugenommen habe. Ahrends forderte mehr Personenkontrollen und härtere Strafen. „Man muss die Messer aus dem Verkehr ziehen.“ Der frühere Innenminister Uwe Schünemann ( CDU) forderte, die geplanten Waffenverbotszonen großzügiger auszuweisen. Es dürfe nicht nur um kriminelle Schwerpunkte gehen, sagte er.

Innenminister Boris Pistorius ( SPD) hatte die Verwendung von Stichwaffen wiederholt scharf verurteilt und sich für eine Änderung des Waffengesetzes stark gemacht, um das Mitführen von Waffen und insbesondere von Messern in der Öffentlichkeit weiter einzuschränken. Eine repräsentativen Befragung des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen hatte etwa gezeigt, dass der Anteil der Schüler, die Messer dabei haben, von 8,3 Prozent im Jahr 2013 auf 12,5 Prozent im Jahr 2017 gestiegen war. In der Freizeit führten 2017 sogar 31,1 Prozent der Schüler ein Messer mit sich (2013: 27,2 Prozent).

Die Polizei hat in den Monaten Januar bis September 2019 in 1328 Fällen insgesamt 1567 Tatverdächtige ermittelt, davon 831 mit deutscher Staatsangehörigkeit und 640 mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit. Bei 26 Tatverdächtigen ist die Staatsangehörigkeit als „ungeklärt“ erfasst. Fünf Tatverdächtige sind staatenlos.

Von Marco Seng