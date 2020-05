Mehr als 3200 Delikte: Zahl der politischen Straftaten in Niedersachsen steigt

Hannover

In Niedersachsen hat es im vergangenen Jahr einen Anstieg politisch motivierter Straftaten gegeben. So ist die Anzahl solcher Taten im Vergleich zu 2018 um 17 Prozent gestiegen – von 2927 auf 3208 Delikte. Das berichtete Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) am Donnerstag. Rechts-motiviert waren nach Pistorius’ Angaben 1632 Taten, links-motiviert 801 Taten. 476 Straftaten seien keinem Lager zuzuordnen gewesen, berichtete Pistorius.

Mit Hitlergruß provoziert

Mit 1632 Taten im rechtsextremistischen Bereich habe man im vergangenen Jahr einen Anstieg um 13,8 Prozent gehabt. Etwa Zweidrittel dieser Taten seien sogenannte Propaganda-Delikte gewesen, berichtete Landespolizeipräsident Axel Brockmann – das Zeigen des verbotenen Hitlergrußes, die Verwendung von Symbolen der NS-Zeit oder Hakenkreuzschmierereien. 59 Gewaltdelikte wurden verzeichnet, meist Körperverletzungen oder auch schwere Körperverletzungen. Meist habe es diese Gewalt bei Auseinandersetzungen zwischen Rechts- und Linksextremisten gegeben, sagte Brockmann. Aber auch ausländerfeindliche Taten gehörten dazu. Unter den insgesamt 74 links-motivierten Gewalttaten hätte es zwei Brandstiftungen gegeben, eine gegen das Automobil eines AfD-Mitglieds, eine andere gegen die Ausländerbehörde in Göttingen.

1300 Reichsbürger in Niedersachsen

Pistorius sagte, dass die sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter den Behörden schwer zu schaffen machten. „Hier geht es überwiegend um Beleidigungen und Nötigungen.“ In Niedersachsen gehen die Behörden von einem Potenzial von 1300 Personen in diesem Bereich aus. Die Reichsbürger lehnen die Bundesrepublik und ihre Organe vollständig ab.

Sorge macht dem Innenminister auch der Anstieg von antisemitischen Taten in Niedersachsen – von 115 im Jahr 2018 auf 179 im vergangenen Jahr. Auch Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger hätten deutlich zugenommen, von 106 auf 180.

Von Michael B. Berger