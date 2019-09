Hannover

Wurden nun Drogen gefunden oder nicht? Nach widersprüchlichen Darstellungen zu den Ergebnissen einer groß angelegten Razzia in der Justizvollzugsanstalt Sehnde hat das Justizministerium am Donnerstag seine bisherigen Angaben korrigiert. Die Aussagen, die eine Ministeriumsmitarbeiterin am Mittwoch in einem Ausschuss des Landtags gemacht habe, beruhten auf einem Missverständnis, sagte Hans-Christian Rümke, stellvertretender Sprecher des Ministeriums, der HAZ. „Es ist keineswegs so, dass die große Razzia ein Schlag ins Wasser war“, sagte er.

Die Droge Spice entdeckt

Am vergangenen Sonntag hatten rund 200 Beamte Räumlichkeiten in der JVA Sehnde, aber auch Privatwohnungen von Justizbeamten durchsucht. Eine Beamtin des Justizministeriums hatte später vor Landtagsabgeordneten erklärt, dass in derJVA weder Waffen noch Drogen gefunden worden waren. Dies hatte für Erstaunen gesorgt, da die zuständige Staatsanwaltschaft Hannover auch von Drogenfunden in der JVA sprach. So habe man nicht nur Medikamente gefunden, sondern auch Instrumente, mit denen man Drogen „strecken“ kann. Am Donnerstag gab das Justizministerium der Staatsanwaltschaft recht. Man habe einen Bericht des Landeskriminalamts missverstanden. So seien bei sieben Gefangenen Drogen gefunden worden, bei einem von ihnen eine pflanzliche Substanz, bei einem anderen „ein Tütchen in der Unterhose“.

Justizbeamte unter Verdacht

Das Ministerium bestätigte, dass es sich bei den gefundenen Substanzen offenbar auch um die Droge Spice handelt, die seit 2009 in Deutschland verboten sei. Die Razzia sollte dem Verdacht nachgehen, ob von der JVA Lehrte aus ein organisierter Drogenhandel stattfindet. Derzeit stehen vier Justizbeamte unter Verdacht, mit den Häftlingen gemeinsame Sache gemacht zu haben. Sie sind bis auf Weiteres vom Dienst suspendiert.

Der FDP-Landtagsabgeordnete Marco Genthe fragt sich, wie die vielen Ungereimtheiten in diesem Fall zustande kommen? Dass die gesamte JVA drogenfrei sei, wie anfangs behauptet, habe er schom im Ausschuss nicht glauben wollen.

Von Michael B. Berger