Herr Weil, was halten Sie davon, dass die Medizinische Hochschule Hannover seit zwei Wochen einen mutmaßlichen Mafiaboss aus Montenegro behandelt, geschützt von einem Großaufgebot der Polizei?

Ich kann jeden verstehen, der diesem Vorgang mit großer Verständnislosigkeit gegenübersteht. Man muss sich ja zunächst fragen, warum dieser Herr überhaupt an der MHH aufgenommen worden ist. Das ist eine Frage, die der Klärung bedarf. Geklärt werden muss auch, ob die in der MHH verabredeten Verfahren für einen solchen Fall angemessen sind und ob sie eingehalten wurden.

Hat die MHH einen großen Fehler gemacht?

Jedenfalls war die MHH diejenige Stelle, die ihn aufgenommen hat. Ich bin sicher, wenn alle Beteiligten an der MHH geahnt hätten, um wen es sich da handelt, dann hätten sie eine Aufnahme sehr viel kritischer geprüft. Der eine Punkt ist, dass man das Geschehene im Rückblick sauber analysiert. Der andere ist, dass das so etwas nie wieder in dieser Form passiert.

Wird es personelle Konsequenzen geben – sowohl in der MHH, als möglicherweise auch in der Landesregierung?

Dazu kann ich nichts sagen. Im Moment muss erst einmal im Vordergrund stehen, dass der montenegrinische Bürger Deutschland sehr rasch verlässt und in seine Heimat zurückkehrt.

Sehen Sie denn gar keinen Fehler innerhalb der Landesregierung? Es gab ja offenbar Streit zwischen Justiz- und Innenministerium über eine mögliche Verlegung von Igor K. in ein Justizkrankenhaus.

Dass Ministerien eine komplexe Fragestellung zunächst aus unterschiedlichen Perspektiven bewerten, ist nicht ungewöhnlich. Ich habe aber den Eindruck, dass die Ministerien sich miteinander verständigt haben und das Problem gemeinsam lösen.

Die Opposition kritisiert allerdings Chaos und Kompetenzgerangel bei den beteiligten Ministerien ...

Es ist das gute Recht und die Pflicht der Parlamentarier, bei so etwas nachzufragen. Keine Regierung kann für sich selbst und für alle nachgeordneten Behörden behaupten, dass es nirgends Reibungsverluste oder Fehleinschätzungen gibt. Ob das in diesem Fall so war, werden wir in der Rückschau sehen und gegebenenfalls daraus lernen. Die Menschen in Niedersachsen können mit Recht erwarten, dass aus einem solchen Vorgang für die Zukunft alle notwendigen Schlussfolgerungen gezogen werden.

Warum ist Igor K. eigentlich immer noch in der MHH, wenn diese Tatsache laut Polizei für alle Beteiligten so gefährlich ist?

Ich kann nicht einschätzen, zu welchem Zeitpunkt er hätte verlegt werden können. Jetzt ist er transportfähig. Deswegen ist es gut, dass das Innenministerium ihm noch am Mittwochabend am Krankenbett die Ausweisungsverfügung übergeben hat.

Und wenn Igor K. nicht gehen will?

Es gibt unterschiedliche Optionen. Am besten wäre, wenn der Herr Deutschland sehr schnell freiwillig verlassen würde. Wenn das nicht geschieht, wird das Innenministerium mit Nachdruck seine Ausweisung vorantreiben. Wir wissen derzeit nicht, ob er gegen die Verfügung Rechtsmittel einlegen wird. Aber ich hoffe, dass wir in einem solchen Fall schnell von der Justiz grünes Licht bekommen würden.

Und wenn Igor K. in Deutschland Asyl beantragen will, wie jetzt zu hören ist?

Ich bin kein Richter, aber Montenegro gilt als sicherer Herkunftsstaat. Auch in diesem Fall würde das Land alles in seiner Macht stehende tun, um eine schnelle Beendigung seines Aufenthaltes zu realisieren. Wir sind entschlossen, diesen Herrn so schnell wie möglich wieder los zu werden. Sollte das aus rechtlichen Gründen kurzfristig nicht möglich sein, würde die Verlegung aus der MHH ins Justizvollzugskrankenhaus Lingen mit Nachdruck betrieben. Ich kann sehr gut verstehen, dass Patienten und Mitarbeiter in der MHH den aktuellen Zustand für unzumutbar halten. Alle beteiligten Stellen arbeiten intensiv daran, diese Situation zu beenden.

