Hannover

In Niedersachsen wird es im kommenden Monat wegen ansteigender Infektionszahlen voraussichtlich keine größeren Lockerungen der Corona-Regeln geben, wie es noch vor kurzem vorgesehen war. In manchen Bereichen wird es sogar Einschränkungen geben, wenn die Infiziertenzahlen weiter steigen sollten. Dies ist ein Ergebnis der Bund-Länder-Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU), über das Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Dienstagabend berichtete. „Es ist jetzt nicht das Umfeld für weitere, größere Schritte“, betonte Weil.

Abhängig von der Zahl der Neuinfektionen

So werde es in ganz Deutschland bei privaten Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen eine Obergrenze von 50 Personen gelten, wenn in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner auftreten, sagte Weil. In privaten Räumen solle die Obergrenze dann bei 25 Personen liegen. Bei einer Zahl von 50 Neuinfizierten pro 100 000 Einwohner werde die Grenze bei 25 Personen in angemieteten Räumen liegen und bei zehn in privaten. Für Niedersachsen sei diese Praxis nichts Neues, die Landkreise handelten schon heute so.

„Private Feiern von Familien und Freunden sind ein erklecklicher Teil der steigenden Infektionszahlen“, sagte Weil. Deshalb habe man sich auf einen Mindeststandard verabredet. Weil deutete an, dass Niedersachsen bei den Privatfeiern sogar noch schärfer rangehen sollte. „Man hört viel von Scheunenparties, da wäre es mir lieber, wenn so etwas in einer konzessionierten Gaststätte stattfände, wo der Wirt auch ein hohes Interesse daran hat, dass die Standards eingehalten werden“, sagte der Ministerpräsident.

Strittiges Thema im Koalitionsausschuss

Ob und wie das geschehen soll, war dem Vernehmen nach auch ein großes Thema im Koalitionsausschuss der Landesregierung in Hannover, der am Dienstag gleich zweimal tagte. Die CDU zeigte sich mit einer Beschränkung im privaten Bereich einverstanden, wollte im Gegenzug aber eine Heraufsetzung der Zahl der Gäste bei Feiern in Gaststätten auf mehr als 50 Personen. Das Argument: Die Hygienekonzepte seien gerade in Gaststätten wesentlich ausgereifter als im Privatbereich. Zudem ließen sich Gaststätten besser kontrollieren. Die CDU wies auch darauf hin, dass im Flächenland Niedersachsen die Saalgastronomie seit Corona wirtschaftlich erheblich leide, weil sie in der Regel von Familienfeiern lebe, die in den letzten Monaten abgesagt worden sind. Der Koalitionsausschuss wird wegen dieser Frage noch einmal am Mittwoch zusammenkommen.

Ein Ärgernis bei Restaurantbesuchen liefern nach Weils Worten Gäste, die sich mit Tarnnamen wie „Schweinsteiger“ oder „Superman“ eintragen. Derartige Verstöße gegen die Corona-Ordnung sollten künftig mit einem Bußgeld von 50 Euro bestraft werden, Wirte sollten darauf achten, dass sich die Gäste nicht mit Scherznamen eintrügen. Weil wie auch Bundeskanzlerin Angela Merkel betonten, dass es in der kommenden Zeit vor allem darauf ankomme, mit gezielten Maßnahmen einen allgemeinen Shutdown zu verhindern. „Vorsicht und Umsicht kann man bei allen Maßnahmen als roten Faden sehen“, sagte Weil.

Merkel fordert Teststrategie für Lehrer

Merkel betonte, dass komplette Schulschließungen in der Corona-Krise künftig vermieden werden sollen. Schulen und Kitas wolle man „unbedingt betreiben“. Es brauche eine Teststrategie für Lehrer und Kinder „und ein bestimmtes Verhalten, wenn ein Infektionsfall auftritt. Hier soll nicht eine ganze Schule geschlossen werden“. Weil sagte, zu dieser Strategie gehöre auch, die ersten Schnelltests vor allem in Alten- und Pflegeheimen einzusetzen. Bis zum Anfang der Herbstferien werde es für Einreisende noch eine regelmäßige Testung an den Flughäfen geben, sagte der Ministerpräsident.

Von Michael B. Berger