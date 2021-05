Hannover

Nach den Ausschreitungen bei Protesten gegen das Vorgehen Israels im Gaza-Konflikt in mehreren deutschen Städten hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) davor gewarnt, den Konflikt auch nach Niedersachsen zu tragen. „Uns alle erfüllt die bedrohliche Lage im Nahen Osten mit großer Sorge. Wir dürfen es aber nicht zulassen, dass Gewalt und Hass nach Niedersachsen gebracht werden“, sagte Weil am Sonntag der HAZ. Das friedliche Miteinander verschiedenen Religionen sei ein wesentlicher Grundpfeiler unseres Zusammenlebens. „Jeder hat das Recht zu politischen Meinungsäußerungen und Demonstrationen. Protestkundgebungen vor Synagogen werden wir nicht zulassen.“

Zentralratschef Schuster spricht von Mobs in deutschen Städten

Angesichts der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas waren am Sonnabend Tausende Menschen in deutschen Städten auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden. Bei mehreren Kundgebungen kam es zu Zwischenfällen und Ausschreitungen, die schwersten Krawalle gab es in Berlin. In Frankfurt waren einige Teilnehmer einer aufgelösten pro-palästinensischen Demonstration unterwegs ins Westend gewesen, wo sich auch die Synagoge und das Jüdische Gemeindezentrum befinden.

Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, warnte vor einer Welle des Antisemitismus. „Seit Tagen verbreiten Mobs in vielen deutschen Städten blanken Judenhass. Sie skandieren übelste Parolen gegen Juden, die an die dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte erinnern“, erklärte Schuster am Sonntag. Die Polizei müsse dagegen konsequent vorgehen. „Antisemitismus darf nicht unter dem Deckmäntelchen der Versammlungsfreiheit verbreitet werden. Die muslimischen Verbände und Imame müssen mäßigend wirken.“ Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte ein hartes Durchgreifen bei Attacken auf jüdische Einrichtungen an.

In Hannover hatte es am Sonnabend sowohl pro-israelische als auch pro-palästinensische Demonstrationen gegeben. Einsatzkräfte bildeten eine doppelte Polizeikette, um Übergriffe auf die Pro-Israel-Kundgebung in der Innenstadt zu verhindern. Mehrere Veranstaltungen waren zuvor friedlich verlaufen.

Friedensbündnis entsteht in Hannover

In der Landeshauptstadt entsteht derweil ein neues Friedensbündnis. Am Sonntag kamen der Vorsitzende des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, Michael Fürst, mit dem der Vorsitzenden der Palästinensischen Gemeinde Hannover, Yazid Shammout, und Recep Bilgen zusammen – er vertritt die muslimischen Schura-Gemeinden. „Wir wollen überhaupt keine politische Einflussnahme, aber verhindern, dass man hier in Niedersachsen gewachsenes Verständnis für einander kaputtmacht“, sagte Fürst.

Man bereite auch mit den Ditib-Moscheegemeinden eine gemeinsame Erklärung vor sowie ein Treffen mit Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Dienstag. Man wolle und dulde keine verbrannten Fahnen oder Ähnliches und wende sich gegen jede Form von Antisemitismus und Rassismus.

„Wir haben es über Jahrzehnte geschafft, trotz unterschiedlicher Meinungen respektvoll miteinander umzugehen“, sagte Shammout der HAZ: „Diesen guten Geist lassen wir uns nicht kaputtmachen.“ Shammout und Fürst hatten am Sonnabend auf verschiedenen Seiten an den Demonstrationen in Hannover teilgenommen und betonten, es hätte keiner Polizeikette und keines Wasserwerfers bedurft, um die beiden Seiten auseinanderzuhalten. Es habe zwar einen Störer gegeben, aber die Demonstrationen seien friedlich gewesen.

„Hier in Niedersachsen wird so etwas wie in Frankfurt nicht geschehen“, sagte Fürst. Dafür habe man zu viel Respekt voreinander erworben. Bilgen sagte, auch in den muslimischen Gemeinden herrsche Trauer über die Eskalation im Nahen Osten. „Gerade zum Ende des Ramadan sind viele bei uns stark berührt, ja angefasst.“

Von Michael B. Berger