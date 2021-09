Hildesheim

Unter der Ägide des früheren Hildesheimer Bischofs Heinrich Maria Janssen ist es in den 60er- und 70er-Jahren zu zahlreichen Fällen von Missbrauch an Heimkindern und Messdienern gekommen. In der Amtszeit des Bischofs, der zwischen 1957 bis 1982 das Bistum leitete, habe es eklatante Missstände gegeben – das ist das Ergebnis einer umfangreichen Untersuchung zu sexualisierter Gewalt, die der derzeitige Bischof Heiner Wilmer vor zwei Jahren in Auftrag gegeben hat. 81 Tatverdächtige seien mittlerweile identifiziert worden, darunter 45 Geistliche. Neue Vorwürfe, der Bischof selbst habe junge Menschen missbraucht, kamen nicht zutage.

Missbrauch in Hildesheim: Die Mauer des Schweigens reichte

Der 1988 im Alter von 80 Jahren gestorbene Janssen ist der erste Bischof in Deutschland, dem selbst sexueller Missbrauch eines Jungen vorgeworfen worden ist. Ausgangspunkt für die unabhängige Untersuchung, die die ehemalige niedersächsische Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz leitete, waren 2015 und 2018 dokumentierten Vorwürfe zweier Betroffener. Sie hatten den Bischof beschuldigt, ihnen sexualisierte Gewalt angetan zu haben.

Niewisch-Lennartz sagte, es seien keine weiteren Fakten gefunden worden, die die Vorwürfe bestätigten. Es habe aber auch keine Anhaltspunkte für eine Entlastung gegeben. Im direkten Umfeld des Bischofs habe es zwei Tatverdächtige gegeben, den Justiziar des Bistums wie auch den ehemaligen Leiter des bischöflichen Archivs.

„Den Kindern wurde nicht geglaubt“: Die frühere Landesjustizministerin Antje Niewisch-Lennartz über die Missbrauchsfälle im Bistum Hildesheim. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Es habe auch keine Hinweise auf ein „Täter-Netzwerk“ gegeben, sagte Niewisch-Lennartz. Aber so etwas sei auch gar nicht nötig gewesen, weil es ein allgemeines System des Schweigens gegeben habe. „Den Kindern wurde nicht geglaubt, die Eltern übernahmen selbst das Schweigen in Angst und Sorge um den Skandal.“

Akten verschwanden, Täter wurden versetzt

Die Gutachter lasten der Kirche und ihrer Leitung an, sich in gar keiner Weise um das Leid der Kinder gekümmert zu haben, sondern nur den Schutz der Institution Kirche im Blick gehabt zu haben. Es habe eine „pastoral protegierende Haltung“ gegeben. Akten verschwanden. Die Täter seien versetzt worden, „wenn das Wissen zu weit verstreut war, auch in ein anderes Bistum oder sogar ins lateinamerikanische Ausland“.

„Schutz des Geistlichen ging vor dem Schutz des Opfers“

Den Staatsanwaltschaften wurde oft sogar Auskunft über den Aufenthaltsort eines Tatverdächtigen verweigert. Zwar seien die Übergriffe offiziell nicht geduldet oder gefördert worden, sagte der frühere Oberstaatsanwalt Kurt Schrimm, der ebenfalls zur Untersuchungskommission gehört. „Nach geschehener Tat war man sich jedoch nahezu einig, dass der Schutz des Geistlichen absoluten Vorrang vor dem Schutz der bisherigen und künftigen Opfer genoss.“

Diese Praxis des Vertuschens, Verschweigens und Wegschauens sei auch nach der Amtszeit von Bischof Janssen fortgesetzt worden, auch unter dessen Nachfolger Josef Homever, der von 1983 bis 2004 als Bischof in Hildesheim regierte. Erst unter Homeyers Nachfolger Norbert Trelle habe sich das Bistum im Umgang mit sexualisierter Gewalt geöffnet, hieß es aus der Kommission, die sich in einer Fragebogenaktion an 4227 aktive und ehemalige Mitarbeiter des Bistums gewendet hatte. Zu einem echten Kulturwandel sei es aber erst unter Bischof Wilmer gekommen.

Peinliche Befragungen im Beichtstuhl

Niewisch-Lennartz sagte, unter sexualisierter Gewalt verstehe man Verbrechen wie Vergewaltigung aber auch insistierende Befragungen im Beichtstuhl, die den Betroffenen großen Nöten ausgesetzt hätten. Der derzeitige Bischof Heiner Wilmer sprach von einem „penetranten Eindringen in die Psyche der Jugendlichen durch die damalige Beichtpraxis“. Er sprach von systemischen Verbrechen. „Wir kommen an einer Reform der katholischen Sexualmoral nicht vorbei.“

Von Michael B. Berger