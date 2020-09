Hannover

Zu den Missbrauchsfällen im nordrhein-westfälischen Lügde konnte es auch deshalb kommen, weil die Jugendämter des Landkreises Hameln und des benachbarten Landkreises Lippe nicht systematisch zusammengearbeitet haben und Hinweisen auf Pädophilie nicht gründlich nachgegangen seien. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten, das das niedersächsische Innenministerium in Auftrag gegeben hatte. Es lastet den Ämtern Fehler an. Bei dem Pflegekind, dessen Schicksal zur Aufdeckung der Missbrauchsserie führte, seien die Vorgaben zur „Inaugenscheinnahme“ vom Hamelner Jugendamt nicht hinreichend beachtet worden, heißt es in dem Abschlussgutachten der eingesetzten Ermittlerin.

In einer Holzhütte auf dem Campingplatz Kinder missbraucht

Die Missbrauchsserie auf einem Campingplatz in Elbrinxen nahe dem nordrhein-westfälischen Lügde an der Grenze zu Niedersachsen hatte Anfang 2019 die Republik erschüttert. Der Haupttäter Andreas V. hatte in einer selbstgebauten Holzhütte mit zwei Mittätern mindestens 31 Kindern, zumeist Mädchen, sexuelle Gewalt angetan und im Internet veröffentlicht. Ins Rollen gebracht hatten die Ermittlungen die Aussagen eines sechsjährigen Mädchens aus Hameln, das 2016 als Pflegekind in die Obhut des Haupttäters gelangte. Wie es dazu kam, untersucht der Bericht, der am Mittwoch im Hamelner Kreishaus vorgestellt wurde und am Donnerstag im Sozialausschuss des Landtages erörtert werden soll.

Hinweise von Psychologen unterschätzt

Der Abschlussbericht der ehemaligen Stadträtin Christa Frenzel konzentriert sich auf das Agieren des Hamelner Jugendamtes. Die Behörde sei organisatorisch gut aufgestellt, habe aber eigene Vorgaben missachtet. So habe es vielfach keine ausreichende Zusammenarbeit mit den Behörden des benachbarten Landkreises Lippe gegeben, in dem der Haupttäter lebte. Auch sei man Hinweisen von Psychologen und des betroffenen Kindes nicht gründlich genug nachgegangen. Das Opfer hatte unter anderem gesagt, es wolle nicht mehr zurück „zu den stinkenden Männern“. Auch sei der Haupttäter V. nicht gründlich genug geprüft worden, ob er als Pflegevater überhaupt in Betracht komme. V. hatte über die damals Sechsjährige auch andere Kinder in seine Behausung gelockt und ihnen dort sexuelle Gewalt angetan.

Dem Hinweis eines anderen Vaters, der Kontakt zu Andreas V. und dem (missbrauchten) Pflegekind hatte, sei nicht mit den vorgegebenen Standards nachgegangen worden, heißt es in dem Abschlussbericht, der nach einem gründlichen Studium der Akten verfasst wurde. Hier fanden sich auch konkrete Hinweise, dass V. Kontakte zu anderen kleinen Mädchen hatte. Denen sei aber nicht nachgegangen worden. Haupttäter V. ist inzwischen wegen sexuellen Kindesmissbrauchs in mehr als 200 Fällen zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden, wie auch ein Mittäter. Angestachelt worden war das Duo durch einen 48-Jährigen aus Stade, der die Untaten über das Internet steuerte. Infolge der Affäre und einer Fülle von Hassbotschaften demissionierte Hamelns Landrat Tjark Bartels ( SPD).

Landrat Adomat sieht Fehlverhalten Einzelner

Sein Nachfolger im Landratsamt, Dirk Adomat ( SPD), erklärte zu dem vorgelegten Bericht: „Man kann feststellen, es hat keine organisatorischen Mängel im Hamelner Jugendamt gegeben, wohl aber das Fehlverhalten von Einzelnen.“ Dies habe entsprechende Reaktionen ausgelöst. So sind zwei Mitarbeiter des Jugendamtes nicht mehr auf ihren Posten. Man müsse sehen, wie man die länderübergreifende Zusammenarbeit von Jugendämtern verbessern und zu einheitlichen Regeln kommen könne, sagte Adomat der HAZ. „Es muss vor allem breit diskutiert werden, dass der Kinderschutz vor dem Datenschutz rangiert.“ So nutzten Täter die Möglichkeiten des Datenschutzes perfide aus. In Hameln werde eine Anlaufstelle für die Opfer sexualisierter Gewalt geschaffen, kündigte Adomat an.

