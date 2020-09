Hannover

Die Zukunft der Pflegekammer Niedersachsen ist ungewiss. Denn nach Informationen der HAZ hat sich bei der Mitgliederbefragung eine deutliche Mehrheit der Teilnehmer gegen die bereits eingerichtete Kammer entschieden. Das niedersächsische Sozialministerium wollte das Ergebnis des Stimmungsbildes am Montagmorgen noch nicht bestätigen, kündigte aber eine Pressekonferenz in Hannover an.

Folgt jetzt die Abwicklung?

An dem Meinungsbild hat sich nur ein Bruchteil der 78.000 Mitglieder der Kammer beteiligt – 13.600 sollen es gewesen sein. Dennoch sei die Mehrheit dagegen „ganz klar“. In Koalitionskreisen war von 70 Prozent die Rede. Es steht zu erwarten, dass sich die Landespolitik an das Ergebnis des Stimmungsbildes hält. Ob und wie die Kammer abgewickelt werden wird und ob eine freiwillige Vereinigung an ihre Stelle treten wird, ist noch unklar. Umstritten war die Kammer von Anfang an wegen der verpflichtenden Mitgliedsbeiträge. Dass die Regierungskoalition von SPD und CDU mit einem Millionenzuschuss den Mitgliedern die Zahlung dieser Pflichtbeträge abnahm, hat offenbar nicht bei dem Stimmungstest geholfen.

Von Michael B. Berger