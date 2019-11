Die Erkenntnisse über die Vorgänge im Kinderkurheim Waldhaus in Bad Salzdetfurth beschäftigen Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) weiter: Sie will jetzt anregen, eine mögliche Entschädigung aus einem Fonds für Heimkinder zu prüfen. In dem Kurheim wurden in den Fünfziger- und Sechzigerjahren Kinder drangsaliert, drei kamen sogar zu Tode.