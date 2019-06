Niedersachsen Zuschuss für Modernisierung Geldsegen für 19 Kliniken: Land investiert 120 Millionen Euro in Krankenhäuser Ein neues Hospital für Delmenhorst, ein Eltern-Kind-Zentrum für Hildesheim: Das Land investiert 120 Millionen Euro in die Modernisierung von 19 der 172 Krankenhäuser. Erstmals springt in Niedersachsen auch in die Bresche, wenn Preissteigerungen die ursprüngliche Kalkulation durchkreuzt haben.

Viele Krankenhäuser in Niedersachsen haben Modernisierungsbedarf: Das Land will in diesem Jahr an 19 Klinikstandorten 120 Millionen Euro investieren. Quelle: Philipp Schulze/dpa