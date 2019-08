Hannover

Die zuletzt auf Eis gelegten Gespräche mit den muslimischen Verbänden über eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Land könnten unter der rot-schwarzen Regierung wieder aufgenommen werden. Erfreut reagierte jedenfalls Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) über entsprechende Signale des CDU-Landtagsfraktionsvorsitzenden Dirk Toepffer. Der hatte in dieser Zeitung in einem Interview gesagt, er sehe die Wiederaufnahme von Gesprächen über einen Vertrag mit den Muslimverbänden positiv.

Ditib arbeitet an Reformen

Toepffer hatte vor allem innenpolitische Veränderungen in der Türkei genannt, etwa die Tatsache, dass sich in Istanbul ein Oppositionskandidat als Oberbürgermeister durchsetzte. Wenn sich die türkeiorientierte Ditib „von Befehlen aus Ankara“ absetze, sollte man auch in Niedersachsen die Gespräche mit diesem Muslimverband wiederaufnehmen, sagte Toepffer der HAZ. „Ich freue mich über die Bereitschaft auch aus der CDU, doch wieder im größeren Stil Gespräche mit den Muslimverbänden zu führen“, sagte jetzt Weil der HAZ. Es habe auch keinen tiefen Graben gegeben zu den Muslimverbänden sondern nur „Fragen zur Unabhängigkeit der Ditib von der Türkei, die sich auch in der Satzung der Ditib widerspiegeln muss“. Darüber stünden Staatskanzlei und Kultusministerium mit dem Verband in einem engen Austausch.

Das bestätigt auch Ditib-Geschäftsführerin Emine Oguz: „Wir würden sehr begrüßen, wenn der abgebrochene Gesprächsfaden wieder aufgenommen werden würde.“ Man plane eine Satzungsänderung, mit der die Ditib in Niedersachsen stärker ihren Bezug zu diesem Bundesland ausdrücken werde. „Wir haben gemacht, was von uns erwartet wurde und sind gespannt auf die Reaktionen.“ Auch Irritationen um den Vorstandswechsel bei der Ditib im vergangenen Jahr müssten nach Ansicht von Oguz ausgeräumt sein.

Kein Separatabkommen

Weil hat unterdessen deutlich gemacht, dass er keinesfalls ein „Separatabkommen“ mit anderen muslimischen Verbänden ins Auge fasse. „Ein Abkommen mit Musliminnen und Muslimen in Niedersachsen sollte der besseren Verständigung insgesamt dienen. Schon das spricht gegen unterschiedliche Herangehensweisen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft“, sagte der Ministerpräsident auf eine HAZ-Anfrage, Neben der Ditib, die bislang organisatorisch mit der türkischen Religionsbehörde Dianet verzahnt ist, gibt es noch die Schura und einen dritten Verband, den der frühere Schura-Vorsitzende Avni Altiner gegründet hat. Er heißt Muslime in Niedersachsen. Altiner begrüßte die „überraschenden Töne aus der CDU“. So ein Vertrag wäre „natürlich schön“,sagte er.

Zu bundesweiten Bemühungen der Ditib, eine eigene Imamausbildung zu beginnen, die mit Deutsch sprechenden Geistlichen arbeitet, meinte Weil: „Einen eigenen Ausbildungsweg zu gehen, ist Ditib unbenommen. Diese Initiative geht durchaus in die richtige Richtung. Aus Sicht der Landesregierung ist aber insbesondere anzustreben, dass Geistliche in muslimischen Gemeinden nicht mehr türkische Staatsbedienstete sind.“

