Falschnachrichten von echten unterscheiden, wissen, wer hinter den sozialen Netzwerken steht – das sind zentrale Anliegen der Landeszentrale für Politische Bildung. Doch gerade in Coronazeiten, wo auch Verschwörungstheorien blühen, könnte der Erwerb von politischer Medienkompetenz gefährdet sein – wegen möglicher Kürzungen. Das fürchten zumindest die Grünen. „Das wäre skandalös und ein falsches Signal gerade in Zeiten der Desinformation“, sagt Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg.

Erst spät griffen die Fraktionen ein

Es geht um eine sechstellige Summe. Tatsächlich zeigten die derzeit kursierenden Pläne für den Haushalt 2021 eine Leerstelle, wo zuvor 250.000 Euro (2019) oder 280.000 Euro (2018) an Haushaltsmitteln für die „Politische Medienkompetenz“ vorgesehen waren, berichtet Hamburg. Allerdings waren diese Mittel kein fester Bestandteil der Etatentwürfe des zuständigen Wissenschaftsministeriums, sondern wurden von den Regierungsfraktionen aus ihren sogenannten Politischen Listen noch hinzugefügt. Sozusagen in letzter Minute. Dabei habe es schon früh den parteiübergreifenden Wunsch der Fraktionen gegeben, diese Mittel zu „verstetigen“, also sicherzustellen, dass das Vorhaben auch verwirklicht werden könne, sagt Hamburg. Es wäre absolut absurd, ein Pionierprojekt der erst 2016 wieder neu gegründeten Landeszentrale finanziell zu torpedieren.

Als „schweren Rückschlag für unsere Arbeit“ würde dies auch die Direktorin der Landeszentrale für Politische Bildung, Ulrika Engler, empfinden, zumal das Projekt erst kürzlich auf einem Kongess als vorbildlich gelobt worden sei.

Denn die Zahl derer, die sich nur noch auf Influencer und soziale Medien verließen, wächst ebenso wie die Unsicherheit, wie mit Rassismus im Netz oder Hasstiraden umgegangen werden soll. Auch das Wissen darüber, wie bestimmte Nachrichten den Nutzern zugespielt werden würde, sei für die Beurteilung der Nutzerinnen und Nutzer nicht ohne Belang, meint Engler. Aber noch ist sie guten Mutes, das Projekt retten zu können, das vor allem auf Jugendliche und junge Erwachsene abzielt, also Menschen im Alter zwischen 15 und 25.

Epochale Unterschiede in der Mediennutzung

Im zuständigen Wissenschaftsministerium bestätigt man nur, dass die Haushaltsansätze in den vergangenen zwei Jahren von den Regierungsfraktionen über die politische Liste hereingekommen sind. „Die Angelegenheit ist eine Sache der Fraktionen“, heißt es im Ministerium. In verschiedenen Sitzungen ist die Gefahr, dass hier ein anspruchsvolles Projekt gefährdet sein könnte, auch angesprochen worden, offenbar aber noch ohne Ergebnis. „Das ist ein absolut wichtiges Thema“, sagt die SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann. Sie halte es für selbstverständlich, dass die Landeszentrale das Geld für diesen Zweck bekommen müsse. „Es gibt epochale Unterschiede in der Mediennutzung, auf die gerade Institutionen wie die Landeszentrale reagieren müssen. Und hier ist unsere hannoversche Zentrale eine Pionierin.“

Wohlwollend betrachtet auch Lesemanns CDU-Kollege Jörg Hillmer das Projekt. „Als Fachpolitiker haben wir das bereits bei den ersten Haushaltsbesprechungen angemeldet“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion. Aber wegen Corona und der überaus großen Staatsausgaben zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen der Krise gebe es dennoch eine große Unsicherheit. „Über die politische Liste wird im Dezember entschieden“, sagt Hillmer: „Deshalb rate ich jedem, erst einmal abzuwarten.“ Das will die Grüne Hamburg nicht tun. „Wir werden das im Landtag mit einem Entschließungsantrag thematisieren.“

