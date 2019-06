Hannover

Nach der Rücktrittserklärung von SPD-Chefin Andrea Nahles fordert der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel eine „Entgiftung“ innerhalb seiner Partei. Der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ sagte Gabriel: „Solange die SPD sich nur mit sich selbst beschäftigt, solange es nur um das Durchsetzen oder Verhindern von innerparteilichen Machtpositionen geht, werden die Menschen sich weiter von uns abwenden.“ Erst wenn sich die SPD wieder viel mehr für die Menschen außerhalb der SPD interessiere als für die inneren Machtintrigen, gebe es Besserung, so Gabriel.

Gabriel mahnt Versöhnung an

„Die SPD braucht eine Entgiftung“, sagte Gabriel. Er mahnte Versöhnung an und die Wiederentdeckung dessen, was die Partei einst stark gemacht habe – nämlich das ehrliche Interesse an den Menschen des Landes und einen freundlichen und solidarischen Umgang nach innen und außen.

Nahles tritt zurück

Die aktuelle SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hatte am Sonntagvormittag mitgeteilt, dass sie ihre Ämter als Fraktions- und Parteichefin abgeben wolle. Sie werde am Montag ihren Rücktritt erklären, so Nahles.

Gabriel: Uns eint mehr als uns trennt

Gabriel sagte der HAZ, auch künftig dürfe in der SPD „hart über inhaltliche Differenzen gestritten werden“. „Das gab es immer, und das ist auch nötig in einer Partei. Aber die Alten unterschrieben ihre Kontroversen trotzdem mit der Grußformel ,Freundschaft’, damit bei allem Streit nie vergessen wird, dass uns mehr eint als trennt“, so Gabriel.

Vor einer Woche hatte der frühere SPD-Vorsitzende erklärt, dass er sich aus dem Bundestag zurückziehen wolle. Er werde bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten. Gabriel gehört dem Bundestag seit 2005 an. Er war während seiner mehr als 40-jährigen politischen Karriere unter anderem niedersächsischer Ministerpräsident, SPD-Vorsitzender, Vizekanzler und Bundesaußenminister.

Lesen Sie mehr:

Rücktritt: Die Begründung von Andrea Nahles im Wortlaut

Von Michael B. Berger