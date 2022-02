Hannover

Die geplante Reform der Grundsteuer in Niedersachsen wirft ihre Schatten voraus. Ab dem 1. Juli dieses Jahres ist jeder Eigentümer eines Grundstücks verpflichtet, eine Erklärung gegenüber seinem Finanzamt abzugeben. Das kündigte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Donnerstag an. In der Erklärung muss demnach unter anderem die Größe des Grundstücks sowie der Gebäudeflächen für Wohnen und für nicht Wohnen angegeben werden. Die Frist läuft bis zum 31. Oktober 2022.

„Das hört sich erst einmal nach viel Aufwand an“, sagte Hilbers. Für das niedersächsische Modell seien aber nur wenige Angaben notwendig, die in den meisten Fällen ohnehin vorlägen. „Anders als beim Bundesmodell ist die Steuererklärung nur einmal abzugeben“, betonte der Finanzminister. Demnach müssen die Daten für die rund 3,5 Millionen Grundstücke in Niedersachsen, die schon bei der Finanzverwaltung vorhanden sind, nur überprüft werden.

Die Finanzämter haben dann bis Ende 2023 Zeit, um einen neuen Grundsteuermessbeitrag festzustellen und an die jeweilige Kommune weiterzuleiten. Die Festsetzung der Grundsteuer erfolge dann bis Ende 2024. Eigentümer müssen diese dann ab Januar 2025 zahlen.

Verschiebung der Belastungen

Die rot-schwarze Landesregierung hat im vergangenen Jahr ein neues Grundsteuergesetz beschlossen, dem das vom Land selbst entwickelte Flächen-Lage-Modell zugrunde liegt. Ziel der Neuregelung ist eine gerechte Besteuerung der Grundstücke. Das Bundesverfassungsgericht hatte die bisherige Besteuerung für verfassungswidrig erklärt. „Mit dem neuen Gesetz ist keine Erhöhung des Aufkommens beabsichtigt“, sagte Hilbers. „Gleichwohl wird es durch die Reform zu Belastungsverschiebungen für einzelne Steuerpflichtige kommen. Das kann sowohl ein Mehr als auch ein Weniger für den Einzelnen sein.“

Hilbers erklärte, dass die Finanzverwaltung mit den Grundstücksangaben einen „Lagefaktor“ ermitteln werde. Dafür werde als Indikator der Bodenrichtwert für das jeweilige Grundstück genutzt und mit dem Gemeindedurchschnitt verglichen. Dahinter stehe, dass eine Gemeinde dem Grundbesitzer typischerweise in guter Lage mehr und in mäßiger Lage weniger Nutzen biete.

Grundsteuer wichtig für Kommunen

Die Grundsteuer hat für die kommunalen Haushalte eine enorme Bedeutung. Nach der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt die Grundsteuer die drittgrößte Einnahmequelle der Kommunen dar. Allein in Niedersachsen belief sich das Grundsteueraufkommen laut Finanzministerium im Jahr 2020 auf insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro, bundesweit auf rund 14 Milliarden Euro.

Der Bund hatte nach dem Verfassungsgerichtsurteil ebenfalls ein Modell entwickelt, das sich am Verkehrswert des Grundstücks orientiert – den Ländern aber zugleich die Möglichkeit eingeräumt, eigenes Landesrecht für die Grundsteuer zu schaffen. Das haben mehrere Bundesländer genutzt.

Nur eine Erklärung notwendig

Das Flächen-Lage-Modell vermeidet laut Hilbers automatische Wertsteigerungen durch anwachsende Preise und verhindert damit eine schleichende Steuererhöhung. Gegenüber dem Bundesmodell sei beim niedersächsischen Modell nur noch eine „Hauptfeststellung“ für Grundstücke nötig – anstelle regelmäßiger Erklärungen im Sieben-Jahre-Rhythmus. Eine Ausnahme gilt für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke. Da sie in allen Bundesländern nach Bundesrecht behandelt werden, müssen die Eigentümer alle sieben Jahre eine Erklärung abgeben.

Von Marco Seng