Gesetz tritt in Kraft - Masernimpfpflicht in Kitas und Schulen kommt am 1. März

Jetzt wird es ernst: Kinder und Mitarbeiter, die ab Anfang März neu in Kindertagesstätten oder Schulen kommen, müssen belegen, dass sie zweimal gegen Masern geimpft sind. Wer dort bereits arbeitet oder betreut wird, hat länger Zeit, die Belege beizubringen.