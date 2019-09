Hannover

Die Landesregierung will den Bau von Straßen und Radwegen in Niedersachsen beschleunigen. Dazu hat Verkehrsminister Bernd Althusmann ( CDU) eine Reform des Straßengesetzes vorgelegt, die das Landeskabinett am Dienstag beschließen soll. Althusmann erwartet von der Planungsvereinfachung einen Schub – gerade auch, um die Erreichbarkeit von ländlichen Regionen zu gewährleisten. Auch soll der Bau von Carsharingplätzen in Städten ermöglicht werden.

Erreichbarkeit als Standortfaktor

„Die Erreichbarkeit von Städten und Gemeinden ist letztlich entscheidend für ihre Attraktivität“, sagt Verkehrsminister Althusmann, der bereits bei Amtsantritt eine Beschleunigung der Planungsverfahren versprochen hat. Auch Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat mehrfach deutlich gemacht, dass er für kürzere Planungszeiten plädiert. Planungszeiten von zehn bis fünfzehn Jahren seien überhaupt keine Seltenheit, heißt es im Verkehrsministerium.

Nach dem Gesetzentwurf sollen künftig die Planfeststellungsbehörden auch bei Projekten für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, auf eine förmliche Erörterung verzichten. „Menschen, die Einwände haben könnten werden direkt kontaktiert, das bringt einen Zeitgewinn“, erläutert Annette Schütz, Sprecherin des Verkehrsministeriums. Dieses vereinfachte Verfahren, die sogenannte Plangenehmigung, sei bereits beim Bau von Bundesstraßen möglich.

Ebenfalls eine Änderung des Straßengesetzes nötig macht die Schaffung von Abhol- und Parkplätzen für Carsharingfahrzeuge. Auf sie hat vor allem der Niedersächsische Städtetag gedrängt, wie Hauptgeschäftsführer Jan Arning berichtet: „Rechtlich war so etwas in den Städten bislang schlecht möglich. Wenn das Gesetz jetzt geändert wird, schafft das Rechtssicherheit, weshalb wir diesen Schritt begrüßen.“

Selbstständige Radwege fördern

Rechtlich nicht klar geregelt war bislang auch der Bau von selbstständigen Radwegen, die gewissermaßen neben der Spur verlaufen und nicht Teil der Straße sind. Künftig sollen die Kommunen für die Planung solcher Radwege Planfeststellungsverfahren durchführen und dafür Kooperationsverträge mit den Straßenbauämtern abschließen können. Die Landesregierung erhofft sich dadurch eine Vereinfachung, weil die Projekte damit in einer Hand lägen.

Der Städte- und Gemeindebund begrüßte, dass sich die Landesregierung der Radwege annimmt. „Das Rad gewinnt als klimaneutraler und der Gesundheit dienender Verkehrsträger immer mehr an Bedeutung“, sagte Sprecher Thorsten Bullerdiek. Man brauche insgesamt mehr Kapazitäten und umfassende Kooperationsmöglichkeiten zur Schaffung neuer Radwegesysteme.

Für Sie auch interessant:

Das sind Hannovers absurdeste Radwege

Das sind die Deutschlands beliebteste Radwege

„Es fehlt an Logik“: Verkehrsplaner kritisiert Hannovers Radwegenetz

Von Michael B. Berger