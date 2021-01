Hannover

Der Start der Terminvergabe in den niedersächsischen Impfzentren dürfte für die meisten Senioren eine frustrierende Erfahrung werden. 550.000 Menschen über 80 Jahre sind nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums ab Donnerstagmorgen berechtigt, eine Verabredung in einem Impfzentrum zu treffen – es werden allerdings zunächst höchstens 15.000 Termine vergeben. Damit kommt statistisch nicht einmal jeder 30. Berechtigte gleich am Donnerstag zum Zug. Alle anderen werden auf eine Warteliste gesetzt und sollen informiert werden, sobald ein Platz frei ist.

Landesweit sind seit Mitte Dezember 50 Impfzentren startklar. Zunächst wurden sie aber überwiegend als Impfstofflager verwendet, da zuerst die über 80-Jährigen in Alten- und Pflegeheimen von mobilen Teams geimpft wurden. Mit der Freischaltung der Telefonnummer (0800) 99 88 665 und der Internetadresse www.impfportal-niedersachsen.de am Donnerstagmorgen können sich von 8 Uhr an über 80-Jährige, die zu Hause leben, um eine Impfung bemühen.

Lange Wartezeiten am Telefon

Die Landesregierung rechnet mit einem großen Andrang. Insbesondere an der Telefonhotline sei mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Das Land bat um Verständnis: „Die wenigen vorhandenen Termine werden aufgrund der geringen Mengen des verfügbaren Impfstoffs leider schnell vergeben sein“, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung.

Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) rechnet offenbar auch nicht damit, dass sich an der Terminlage schnell etwas ändern dürfte: „Solange Niedersachsen nicht regelmäßig deutlich mehr Impfstoff erhält, wird es leider nicht möglich sein, die Zahl der Termine schon kurzfristig deutlich zu erhöhen.“ Auch räumte sie am Mittwoch ein, dass zunächst nur in höchstens 30 von 50 Impfzentren überhaupt Termine vergeben werden. Wann es im Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover losgehen kann, war am Mittwochnachmittag noch unklar. Die von Stadt und Region gemeinsam betriebene Einrichtung gehört nach Angaben des Landes aber zu den Impfzentren, die Impfstoff geliefert bekommen.

Heimbewohner haben weiter Vorrang

Insgesamt werden nach Angaben des Landes in der kommenden Woche 31.590 Dosen an die Impfzentren geliefert. Daraus ergibt sich die maximale Zahl von etwa 15.000 Impfterminen, da die Hälfte der Dosen für die später nötige zweite Spritze zurückgehalten wird. Zur Knappheit des Impfstoffs in den Impfzentren trägt zusätzlich bei, dass landesweit erst 60 Prozent der Senioren in den Heimen eine Impfung erhalten haben. Die Heimbewohner haben weiterhin Vorrang, sodass die Hälfte der insgesamt vorhandenen Impfdosen weiterhin an die Heime geht. .

Die Unklarheit über die weitere Impfstrategie irritiert viele ältere Menschen. Etliche seien auch mit dem Anmeldeverfahren per Telefonhotline oder über das Internet überfordert, sagte die Vorsitzende des Landesseniorenrats, Ilka Dirnberger. Jeden Tag bekomme sie 30 bis 40 Mails von Mitgliedern, die sich beschweren. „Es brodelt“, sagte Dirnberger. „Die sind echt verärgert und erbost.“

Von Karl Doeleke