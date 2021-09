Hannover/Oldenburg

Auf der Intensivstation des Klinikums Delmenhorst beginnt die Spätschicht. Es ist der 22. Juni 2005. Der Krankenpfleger Niels Högel steht wie immer als Erster fertig angezogen auf der Station: blauer Kittel, weiße Hose, weiße Schuhe. Er will noch seine Runde drehen. Das macht er jedes Mal vor Dienstantritt.

Vom Flur gehen 16 Zimmer ab, Högel schaut durch jede Türöffnung. In Zimmer sechs liegt der ehemalige Justizvollzugsbeamte Dieter M. aus Bremen. M., 63 Jahre alt, Ehemann, Vater, hat Lungenkrebs. Er hat zwei mehrstündige Operationen überstanden, die Ärzte mussten einen Luftröhrenschnitt vornehmen. Wie die meisten auf der Station wurde M. in ein künstliches Koma versetzt. Er ist sehr krank, aber sein Zustand ist stabil.

Vier Pfleger haben Dienst. Sie verteilen die Aufgaben. Bei Dieter M. muss das Beatmungssystem ausgetauscht werden, das macht Pfleger Torsten. Er nimmt den Praktikanten mit, um ihm zu zeigen, wie das geht.

Als Dieter M. wieder allein ist, schleicht Högel ins Zimmer. In seiner Kitteltasche steckt eine Spritze. Högel stellt sich ans Krankenbett und spritzt Dieter M. 40 Milliliter des Herzmittels Gilurytmal. Es kommt in Delmenhorst nur selten zum Einsatz. Im Notfall kann es Leben retten, eine falsche Dosis aber kann lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen und einen rapiden Blutdruckabfall verursachen.

Alarm ausgeschaltet

Neben dem Krankenbett steht der Perfusor, eine Infusionspumpe. M. erhält darüber pro Stunde sieben Milliliter Arterenol, damit sein Blutdruck stabil bleibt. Högel dreht die Pumpe auf null. Als der Überwachungsmonitor einen Alarm auslöst, schaltet Högel den Ton ab. Er weiß, ihm bleiben nur Sekunden, bis der Alarm wieder anspringt.

Er will gerade das Zimmer verlassen, als Schwester Almut vor ihm steht. Högel streicht sich verlegen über den Kopf. Er sagt zu ihr: „Dein Patient hat keinen Druck mehr.“ „Wieso steht der Perfusor auf null?“, fragt Almut. „Ich habe nichts gemacht“, antwortet Högel. „Glaubst du, ich habe das Arterenol ausgemacht? Es hört sich so an!“

Bei Dieter M. setzt Herzkammerflimmern ein, sein Blutdruck fällt rapide. Der Alarm springt an. Schwester Almut ruft Pfleger Torsten zu Hilfe, gemeinsam leiten die beiden Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Sie können den Kreislauf und Blutdruck von Dieter M. vorerst stabilisieren.

Das Klinikum Oldenburg stand bundesweit im Fokus, weil dort im Jahr 2000 die Mordserie des Pflegers Niels Högel begann. Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Seit Wochen schon gibt es auf der Intensivstation Gerüchte über Högel. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht, sagen manche Kollegen. Da ist nicht nur dieser Tick, dass er immer vor allen anderen auf die Station kommt. Gibt es nicht viel zu viele Notfälle in letzter Zeit? Und ist es nicht Högel, der ständig als Erster vor Ort ist, der auffällig häufig an Reanimationen beteiligt ist?

Kollegen finden Ampullen

14.15 Uhr, Schwester Almut fasst sich ein Herz. Sie nimmt Dieter M. eine Blutprobe ab. Danach geht sie zur Stationsapotheke, um den Medikamentenvorrat zu kontrollieren. Das hatte sie auch zu Schichtbeginn getan und gesehen, dass dort sieben Ampullen Gilurytmal zu je zehn Milliliter standen. Jetzt zählt sie nur noch zwei Ampullen.

Die Schwester weiht ihren Kollegen Torsten ein. Er schlägt vor, die Mülleimer auf der Station zu durchsuchen. Im Abwurfbehälter der Stationszentrale sieht er vier leere Gilurytmal-Fläschchen. Sie liegen ganz oben, jemand muss sie erst vor Kurzem eingeworfen haben. Die Blutprobe von Dieter M. geht nach Rücksprache mit der Stationsleitung an ein toxikologisches Labor. Die Ärzte werden befragt, ob sie M. Gilurytmal verordnet hätten; alle Ärzte verneinen.

Dieter M. stirbt am 23. Juni 2005 um 19.30 Uhr.

Am nächsten Tag trifft gegen 13 Uhr das Laborergebnis ein. Die Toxikologen haben den Wirkstoff Ajmalin im Blut von M. gefunden.

Noch weiß niemand, dass der Mann, der in Zimmer sechs der Intensivstation Delmenhorst auf frischer Tat ertappt worden ist, für die größte Mordserie der deutschen Nachkriegsgeschichte verantwortlich ist. Es wird auch sehr lange niemand erfahren, es handelt sich auch um die Mordserie mit der zähesten Aufarbeitungsgeschichte.

Aus Geltungssucht getötet

Högel ist kein „Todesengel“, der Patienten erlösen will. Högel will sich mit erfolgreichen Reanimationen profilieren, will Bestätigung und Anerkennung. Er tötet aus Geltungssucht, Langeweile – und am Ende aus purer Mordlust, sagt die Polizei. Högel mangelt es an Empathie, aber er ist nicht psychisch krank. Högel hatte eine normale Kindheit und Jugend, den einen Punkt, der aus dem Mensch ein Monster gemacht hat, findet man nicht.

Viermal wird Högel in den kommenden 15 Jahren vor Gericht stehen. Beim ersten und beim zweiten Mal geht es um einen einzigen toten Patienten, um Dieter M. Beim dritten Mal geht es um fünf tote Patienten. Beim vierten Mal geht es um 100 tote Patienten.

Die Sitzplätze der 119 Nebenkläger stehen im zum Gerichtssaal umfunktionierten Festsaal der Weser-Ems-Hallen. Quelle: Julian Stratenschulte

91 Taten konnten ihm juristisch nachgewiesen werden. Es könnte aber auch sehr viel mehr Högel-Opfer geben, niemand kann es genau sagen. Viele verstorbenen Patienten wurden eingeäschert, Medikamente sind nicht mehr nachweisbar. Vermutlich weiß es nicht einmal der Täter selbst, ein gutachterlich entlarvter Dauerlügner. Er hat immer nur das zugegeben, was zweifellos bewiesen war. Bis zum Schluss hat er im Gerichtssaal mit der Wahrheit gespielt, Auge in Auge mit den Angehörigen seiner Opfer.

„Das ist hier anders als in den USA, wo die Strafen addiert werden. Würden wir für jeden Fall die lebenslange Freiheitsstrafe mit der Mindestdauer von 15 Jahren berechnen, 85 mal 15 … Herr Högel, das wären 1275 Jahre!“, sagte Richter Vorsitzende Sebastian Bührmann beim Prozess 2018/2019.

Zwei Mal lebenslänglich

Am Ende von vier Prozessen ist Niels Högel einmal zu siebeneinhalb Jahren und zweimal zu lebenslanger Haft verurteilt. In den einschlägigen Internetlisten mit den größten Serienmördern findet sich sein Name sehr weit oben.

Der Fall Högel ist beispiellos. Es ist keine zweite Mordserie in der bundesdeutschen Kriminalgeschichte bekannt, der ähnlich viele Menschen zum Opfer fielen. Es gibt auch keinen vergleichbaren Mordprozess, erst eine Festhalle bot 2018/2019 ausreichend Platz für die gerichtliche Aufarbeitung. In der aus Platzgründen angemieteten Weser-Ems-Halle in Oldenburg haben Hunderte Zuschauer und Journalisten Platz. Dem Verfahren haben sich rund 120 Angehörige als Nebenkläger angeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat 23 Zeugen und elf Sachverständige benannt.

Melanie Bitter, Pressesprecherin des Landgerichts Oldenburg, spricht in einer Pause des Prozesses Ende Oktober 2018 mit Journalisten. Der Prozess des Landgerichtes findet wegen der zahlreichen Prozessbeteiligten in den Weser-Ems-Hallen statt. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Beispiellos ist auch die Vorstellungskraft, die der Fall allen abverlangt. Fehlendes Vorstellungsvermögen und fehlender Vorstellungswille ermöglichten es Högels Kollegen und Vorgesetzten, sämtliche Alarmsignale zu ignorieren. Sie erlaubten es der Staatsanwaltschaft, die Ermittlung jahrelang schleifen zu lassen. So kam die Wahrheit nur zäh ans Licht.

Zwischen Högels erstem nachgewiesenem Mord an Else S. am 7. Februar 2000 und der Rechtskraft seiner Verurteilung in diesem Fall am 1. September 2020 liegen zwanzigeinhalb Jahre. Bis 2005 könnte er trotz zahlreicher Hinweise und Verdachtsmomente innerhalb der Kliniken fast unbehelligt töten, wurde sogar mit einem guten Zeugnis aus Oldenburg weggelobt.

Verdacht in Pflegeheimen

Högel war bis 2009 auf freiem Fuß, weil die ersten Urteile nicht rechtskräftig waren. Er heuerte trotz des vom Gericht ausgesprochenen Berufsverbots in dieser Zeit in zwei Pflegeheimen in Friedeburg und Wilhelsmhaven an, arbeitet weiter als Rettungssanitäter. Trotz zahlreicher weiterer Verdachtsfälle konnten ihm hier keine Taten nachgewiesen werden.

2013 hätte Högel aus dem Gefängnis entlassen werden können, wenn nicht drei mutige Frauen das verhindert hätten. Kathrin Lohmann, Angehörige eines Opfers, brachte die Polizei auf die Spur, ihre Anwältin Gaby Lübben das Leid der Opfer in den Fokus. Oberstaatsanwältin Daniela Schiereck-Bohlmann brachte Högel 2014 wieder vor Gericht.

Der Fall Högel ist aber auch beispielhaft. Als die Justiz endlich und viel zu spät ihren Job machte, zeigte sie, was sie kann. Nie zuvor in der Rechtsgeschichte hat sie sich so demonstrativ zur Fürsprecherin der Opfer gemacht.

Die Sonderkommission „Kardio“ der Polizei, die vierzehneinhalb Jahre nach dem Tod von Else S. ihre Arbeit aufnahm, sollte keinen Täter finden, sondern Opfer. Sie ermittelte drei Jahre lang, obwohl der Mörder längst im Gefängnis saß. Der Mordprozess begann achtzehneinhalb Jahre nach dem Tod von Else S., es ging darin nie um die Bestrafung des Täters. Eine höhere Strafe als „lebenslänglich“ gibt es nicht. Es ging um die Angehörigen der Opfer, rund 120 von ihnen nahmen als Nebenkläger am Prozess teil. Sie sollten die Aufmerksamkeit bekommen, die ihnen jahrelang verwehrt geblieben war.

Eine Gedenktafel in den Graftanlagen in Delmenhorst mit der Aufschrift „In Gedenken an all Diejenigen, die sich Niels H. anvertrauten und um ihr Leben betrogen wurden“ erinnert an die Opfer des Serienmörders Niels Högel. Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Vorgesetzte kommen vor Gericht

Abgeschlossen ist der Fall Högel für das Gericht noch immer nicht: Zum ersten Mal nach einer Tötungsserie in deutschen Krankenhäusern werden sich ab Januar 2022 auch acht Vorgesetzte und Kollegen des Täters aus Oldenburg und Delmenhorst in einem Prozess verantworten müssen – fürs Wegschauen.

Wie wurde aus einem beliebten Jungen aus Wilhelmshaven, Fußballer und Frauenschwarm, ein Serienmörder? Warum vergingen zwischen Mord und Prozess zehn Jahre? Weshalb schwiegen seine Kollegen im Krankenhaus so lang? Gab es Vertuschung, Behördenversagen, Systemfehler? Wo hat es im Fall Högel an Zivilcourage gefehlt, wo ist bewusst weggeschaut worden?

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, sprachen wir seit 2014 mit Dutzenden Menschen: mit Angehörigen von Opfern, mit Überlebenden, mit Pflegekräften und Ärzten, mit Ermittlern, Gutachtern, Juristen. Wir lasen Zehntausende Dokumentenseiten. Wir protokollierten die Zeugenaussagen vor Gericht. Wir schrieben Hunderte Zeitungsartikel. Diese Recherche bildet die Grundlage unseres Buchs.

Von Marco Seng