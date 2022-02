Hannover

Das Impftempo hat rapide abgenommen – neue Hoffnung macht jetzt der Corona-Impfstoff Novavax. Auch Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) setzt darauf, dass das neue Vakzin Bewegung in die derzeitige Impflethargie bringen wird. „Ich hoffe, dass sich einige Zweiflerinnen und Zweifler doch noch zu einer Impfung entscheiden“, sagte Behrens am Sonntag der HAZ.

Am Montag sollen laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die ersten 1,4 Millionen Dosen des Mittels, das als sogenannter Tot-Impfstoff gilt in Deutschland ankommen. Für Niedersachsen werden in einem ersten Schritt 140.000 Dosen erwartet. „Ich hoffe, dass wir damit noch zwei, drei Prozentpunkte in der Impfstatistik machen“, sagte Behrens. Für alle, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ab dem 15. März betroffen sind, sei Novavax ein gutes Angebot. „Im Pflegebereich sind in Niedersachsen schon durchschnittlich 94 Prozent vollständig geimpft.“

Impfquote in Niedersachsen: 61 Prozent geboostert

Am vergangenen Freitag wurden in Deutschland mindestens 156.000 Impfdosen verabreicht, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Allerdings kann es noch Nachmeldungen geben. Am Freitag vor einer Woche hatten sich inklusive Nachmeldungen noch knapp 224.000 Menschen (ohne Nachmeldungen 193.000) impfen lassen.

„Man kann Freiheit nicht auf Vorrat entziehen“: Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD). Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Niedersachsen steht nach Ansicht von Ministerin Behrens mit mehr als 78 Prozent einmal Geimpften, knapp 77 Prozent Grundimmunisierten (zwei Impfungen) und knapp 61 Prozent Geboosterten im Bund vergleichsweise gut da. Das Land werde trotz stark nachgelassener Impfbereitschaft die 220 mobilen Impfteams weiter erhalten, betonte die Ministerin. „Wir finanzieren sie erst einmal für das gesamte Jahr und hoffen, die Hälfte der Kosten vom Bund wiederzubekommen.“ Die Aufrechterhaltung der Impfteams sei zwar teuer, aber aus Gründen der Prävention wichtig.

Die gesamten Impfangebote seit Start der Impfkampagne „kosten das Land wohl einen dreistelligen Millionenbetrag im mittleren Bereich“, sagte Behrens. Noch habe man mit den Landkreisen nicht komplett abgerechnet. Man nehme das Geld aus dem Corona-Sonderfonds.

200.000 Menschen über 60 Jahren sind ungeimpft

Behrens betonte, man wolle nicht die Fehler des vergangenen Jahres wiederholen, als die Impfzentren geschlossen wurden, obwohl die Delta-Variante wütete. Derzeit habe man Corona weitgehend im Griff, deshalb gebe es keine Alternative zu den bereits beschlossenen Lockerungen. Kontaktbeschränkungen müssten begründet und angemessen sein. „Man kann in einem Rechtsstaat nicht Freiheit auf Vorrat entziehen.“ Man wisse aber nicht, was im Herbst geschehen werde. Deshalb sei es wichtig, mit einer gut aufgestellten Impfstruktur blitzschnell reagieren zu können. Dazu gehören auch Impfteams, die auf die Menschen zugehen. Diese „aufsuchende Impfarbeit“ könne noch verstärkt werden, wenn die Impfteams im Sommer weniger zu tun hätten.

„Sorge machen mir im Blick auf den Herbst die über 200.000 ungeimpften niedersächsischen Bürgerinnen und Bürger, die über 60 Jahre alt sind“, sagte Behrens. Bei den meisten, die derzeit in den Krankenhäusern lägen, handele es sich um diese Gruppe. Im Gegensatz zum CDU-Landtagsfraktionsvorsitzenden Dirk Toepffer glaubt Behrens noch daran, dass sich eine allgemeine Impfpflicht durchsetzen lassen werde.

Zeitpunkt für die Impfpflicht bereits verpasst?

Der CDU-Landtagsfraktionschef hatte am Freitag gesagt, der richtige Zeitpunkt für eine allgemeine Impfpflicht sei verpasst. Er glaube nicht mehr an eine allgemeine Impfpflicht und befürchte für den Herbst ein Desaster. Deshalb müsse ein Impfregister her. Behrens sieht das anders: „Es geht auch ohne Register. Die Krankenkassen haben die nötigen Daten. Wir müssen uns von der Vorstellung befreien, eine 100-prozentige Kontrolle zu haben“, sagte sie. „Die Debatte über das Impfregister erscheint mir eher wie ein Ablenkungsmanöver.“

