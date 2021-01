Hannover

Am Sonnabend wählt die CDU auf einem virtuellen Bundesparteitag ihren neuen Parteichef und damit möglicherweise auch schon den Kanzlerkandidaten der Union. Wenige Stunden vor der Entscheidung steigt die Spannung. In letzten Umfragen liegen die drei Kandidaten Merz, Laschet und Röttgen eng beieinander. In Niedersachsen sprechen sich CDU-Spitzenpolitiker im Vorfeld für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet aus, viele Kreisverbände favorisieren dagegen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz.

Althusmann : Laschet kann das

Landesparteichef Bernd Althusmann, einst Unterstützer von Merz, bekräftigte am Donnerstag noch einmal sein Votum für Laschet. Am Ende wird es um die Frage gehen, wer in einer besonderen Zeit, die aufgewühlt und auch polarisierend ist, die Gesellschaft zusammenführt und hält“, sagte Althusmann der HAZ. „ Armin Laschet als Regierungschef im größten Bundesland kann dies auf jeden Fall.“ Daher habe er persönlich eine klare Präferenz für Laschet, betonte der niedersächsische Wirtschaftsminister.

Auch Wissenschaftsminister Björn Thümler hat sich auf Laschet festgelegt: „Es wird jemand gebraucht, der nicht polarisiert, sondern die Teile der Partei zusammenhält, die Flügel einbindet und die Volkspartei erhält“, sagte Thümler der HAZ. Sonst drohe der CDU das Schicksal der SPD. „Ich gebe meine Stimme Armin Laschet, weil er schon bewiesen hat, wie man Wahlen gewinnt: mit Fleiß, Mut und Verlässlichkeit“, erklärte der CDU-Fraktionschef im Landtag, Dirk Toepffer.

Kandidat der Jungen Union

Zu den prominenten Befürwortern von Merz gehören der frühere Innenminister Uwe Schünemann und der Bundeschef der Jungen Union, Tilman Kuban. Schünemann schätzt Merz unter anderem wegen überzeugender Reden und klarer Aussagen. „ Merz setzt inhaltlich neue Akzente“, sagte der CDU-Fraktionsvize. Es gehe darum, dass die CDU bei den Bundestagswahlen stärkste Partei werde und nicht darum, mit wem sie besser koalieren könne. „Die 40 Prozent sind nur mit Merz zu erreichen, mit den anderen beiden nicht.“ Merz sei der Kandidat der Jungen Union und damit sein Kandidat, erklärte Kuban. Die junge Generation wünsche sich mehr Unterscheidbarkeit zwischen den Volksparteien. Dafür stehe Merz.

In den CDU-Kreisverbänden gibt es kein einheitliches Bild. Merz und Laschet könnten im ersten Wahlgang beide mit mindestens 50 Delegiertenstimmen aus Niedersachsen rechnen, heißt es aus dem Landesverband. Der Rest bliebe für den CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der eher als Außenseiter gilt. Einige Kreisverbände haben ihre Mitglieder befragt, andere nicht.

Klares Votum für Merz

Vor allem im Westen und Norden hat sich die CDU-Basis auf Merz festgelegt: etwa in den Kreisen Rotenburg, Diepholz oder Nienburg. In Osnabrück, dem drittgrößten Kreisverband Niedersachsens, votierten zwei Drittel der Mitglieder in einer Onlinebefragung für Merz. Die Delegierten aus Hannover dürften dagegen mehrheitlich hinter Laschet stehen, heißt es. Insider sprechen von bis zu 70 Prozent hier für den NRW-Regierungschef.

