Hannover

Neben Polizisten soll in Niedersachsen bald auch bei Richterinnen und Richtern überprüft werden, ob sie auf dem Boden der Verfassung stehen. „Extremisten haben weder in der Polizei noch in der Justiz etwas zu suchen. Sie dürfen erst gar nicht angestellt werden“, sagte Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann der HAZ. Deshalb solle es künftig eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz geben, eine entsprechende Änderung des Richtergesetzes werde noch in dieser Wahlperiode auf den Weg gebracht, kündigte Althusmann an.

„Flügel“-Mann macht der sächsischen Justiz Probleme

Aktueller Anlass für den Vorstoß des CDU-Politikers ist der Fall des sächsischen ehemaligen Bundestagsabgeordneten Jens Maier (AfD), der nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag seinen Dienst in der sächsischen Justiz wieder antreten will und das Justizministerium in Dresden erheblich unter Druck setzt. Maier zählt zum Lager des vom Bundesverfassungsschutz als extremistisch eingestuften „Flügel“-Chefs Björn Höcke.

„Enttarnte Extremisten müssen ihre Entlassungsurkunde so schnell wie möglich bekommen, da sollten wir nicht lange fackeln“, sagte Althusmann der HAZ. „Gerade in den sensiblen Bereichen unseres Staates müssen wir wachsam bleiben, dazu zählen Polizei und Justiz.“ Ein entsprechender Entwurf zur Änderung des Beamtengesetzes liegt für die Polizei dem Landtag bereits seit einiger Zeit vor. Er sieht für Polizeianwärter eine Regelabfrage des Verfassungsschutzes und bei den übrigen Sicherheitsbehörden vor. „Gleiches wollen wir auch für Richter und Staatsanwälte regeln. Eine gleichlautende Änderung des Richtergesetzes wird noch in dieser Legislatur auf den Weg gebracht“, sagte Althusmann.

Lesen Sie auch CDU Niedersachsen will Verfassungstreue von Polizisten, Lehrern und Richtern überprüfen

„Extremisten aus dem öffentlichen Dienst entfernen“

Dabei geht es Althusmann nicht nur um disziplinarrechtliche Eingriffsmöglichkeiten. „Verfassungsfeindliche Einstellungen und Äußerungen von Polizisten, Richtern und Staatsanwälten sollten nicht nur disziplinarrechtliche Konsequenzen haben. Wir müssen an dieser Stelle ernsthaft darüber nachdenken, das Dienstrecht entsprechend zu ändern, damit der Dienstherr ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten hat, um Extremisten aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen.“

Nach Auskunft von Christian Lauenstein, Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums, werden Anwärter für die Justiz bislang um ihr Einverständnis gebeten, wenn es um Auskünfte zu ihrer Verfassungstreue gilt. Das reiche Justizministerin Barbara Havliza (CDU) nicht. Sie habe sich auf Fachebene schon länger für eine Regelanfrage eingesetzt, so etwa in einem Beitrag in der Deutschen Richterzeitung vor zwei Jahren. Nach Worten Lauensteins stehen der Justiz derzeit insgesamt nur wenige Mittel zur Verfügung, um in Fällen von Extremismus dienstrechtlich vorzugehen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Bislang wird in Niedersachsen bei Richtern und Staatsanwälten im Bewerbungsverfahren zur Begründung eines Richterverhältnisses auf Probe eine umfassende Registerauskunft angefordert. Mit den darin erteilten Auskünften ist eine umfassende Prüfung auf Verfassungstreue aber nicht möglich“, erläutert Lauenstein. Eine extremistische Gesinnung müsse auch nicht zwangsläufig bereits zu einer Verurteilung geführt haben. Auch der Übernahme von Justizbeamten aus anderen Bundesländern könnte eine Regelanfrage helfen, die es bislang noch in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern gibt.

Von Michael B. Berger