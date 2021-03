Hannover

In Niedersachsen soll künftig jeder seinen Bauantrag von zu Hause aus elektronisch stellen können. Das sieht eine Neuregelung der niedersächsischen Bauordnung vor, die von der Landesregierung am Dienstag beschlossen wurde. „Ziel ist es, dass demnächst jeder seine Baugenehmigung bequem, komplett digital und von überall beantragen kann“, sagte Bauminister Olaf Lies (SPD). „Diese Änderungen in der Niedersächsischen Bauordnung sind echte Meilensteine bei der Digitalisierung von Verwaltungsverfahren.“

„Überfällige Digitalisierung“

Der niedersächsische Landkreistag sprach von einer „überfälligen Digitalisierung“ des Baurechts und einem bedeutenden Projekt für die Bürger. „Das ist auch ein wichtiger Schritt zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, Hubert Meyer. „Wir erhoffen uns dadurch zudem einen Schub für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung insgesamt.“

Nach Angaben von Lies strebt die Landesregierung an, die Änderungen am 1. Januar 2022 in Kraft treten zu lassen. Übergangsregelungen sollen es Bürgern, Architekten und Kommunen ermöglichen, sich auf das neue Verfahren einzustellen. Vor allem größere Bauvorhaben müssen nach wie vor über einen Architekten oder ein Ingenieurbüro beantragt werden.

Behörden sollen schneller arbeiten

Die Niedersächsische Bauordnung wäre dann das erste Fachgesetz in Niedersachsen, das detaillierte Regelungen für ein elektronisches Antragsverfahren vorsehe. Baugenehmigungsverfahren können durch die Digitalisierung effektiver, schneller und kostengünstiger durchgeführt werden“, verwies Lies auf die Vorteile. „Am Ende soll jeder seine Baugenehmigung am sprichwörtlichen Küchentisch stellen können.“

Lies erhofft sich durch die Reform auch ein schnelleres Arbeiten der Behörden. „Künftig wird das parallele Abarbeiten von Anträgen innerhalb der Ämter die Regel werden. Das bedeutet, dass die Anträge nicht mehr nacheinander in Reihe abgearbeitet werden müssten.“ Die Mitarbeiter könnten dann zu jedem Zeitpunkt die einzelnen, speziell ihren Fachbereich betreffenden Teile einer Baugenehmigung parallel bearbeiten, erklärte der Minister.

Drei Landkreise sehr weit

In Niedersachsen gibt es insgesamt rund 100 Baugenehmigungsbehörden. Laut Lies sind einige Behörden bereits sehr weit: „Der Landkreis Osnabrück, der Heidekreis und der Landkreis Lüchow-Dannenberg sind hier sicherlich unter den Vorreitern, andere stehen in den Startlöchern oder haben sich schon auf den Weg gemacht.“ Mit den geplanten Änderungen würde das elektronische Baugenehmigungsverfahren nicht mehr die Ausnahme sein. „Ein wichtiger Punkt: Mit der Novelle machen wir die digitale Antragsstellung in Niedersachsen künftig zum Regelverfahren.

Zahlreiche Verbände haben nun sechs Wochen lang Zeit, ihre Auffassung über den Entwurf dem Bauministerium mitzuteilen. Meyer warb dafür, sich bei den Anhörungen Zeit zu lassen. Nicht jeder sei von der digitalen Einreichung von Bauunterlagen begeistert. „Da wird viel Überzeugungsarbeit zu leisten sein.“

Von Marco Seng