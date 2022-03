Hannover

Der russische Angriff auf die Ukraine führt auch in Niedersachsen zu Reaktionen auf verschiedenen Ebenen. Bereits in den ersten Kriegstagen hatte die Landesregierung ihre Pläne für den Zivilschutz und die Flüchtlingsaufnahme vorgelegt. Inzwischen sind allerdings fast alle Bereiche betroffen – mehrere Ministerien haben Taskforces eingerichtet. Es geht um die künftige Energie- und Lebensmittelversorgung, um die Zusammenarbeit der Hochschulen oder die Wirtschaftsbeziehungen. Ein Überblick über bisherige Maßnahmen und den Stand der Diskussion.

Versorgung mit Erdgas und Strom

Um die Abhängigkeit von Energielieferungen aus Russland zu beenden, sollen auch in Niedersachsen Terminals für den Umschlag von Flüssigerdgas („Liquefied Natural Gas“ oder kurz: LNG) gebaut werden. Die Landesregierung fordert eine Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wilhelmshaven und Stade sind als Standorte im Gespräch. Obwohl die Planungen in Stade angeblich weiter fortgeschritten sind, hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Fokus auf Wilhelmshaven gerichtet. Der Betrieb könnte dort voraussichtlich im Jahr 2025 beginnen. Auch die Planungen für eine solche LNG-Anlage im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel kommen unterdessen voran. Dort will sich der Bund über die Förderbank KfW mit 50 Prozent beteiligen. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums wurde eine entsprechende Vereinbarung („Memorandum of Understanding“) unterzeichnet.

„Der Bau von mindestens zwei LNG-Terminals soll jetzt rasch umgesetzt werden“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Das Umweltministerium habe eine Taskforce „LNG Wilhelmshaven“ eingesetzt, die Planung, Genehmigung und Realisierung des Projekts unterstützen werde.

Auch die umstrittene Förderung von Erdgas im Wattenmeer ist plötzlich wieder auf der Tagesordnung. Die Landesregierung hatte das bisher aus Naturschutzgründen abgelehnt. „Vor dem Hintergrund der neuen geopolitischen Realitäten müssen wir das Thema neu bewerten“, sagte nun Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Um die Abhängigkeit vom russischen Gas zu verringern, müssten alle energiepolitischen Optionen auf den Tisch.

Soll auch im Wattenmeer bei Borkum Gas gefördert werden? Solche Überlegungen sind umstritten – spielen jedoch bei der Suche nach neuen Energiequellen wieder eine größere Rolle. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Aus dem Erdgasfeld im deutsch-niederländischen Grenzgebiet in der Nordsee bei Borkum könnte nach Schätzungen von Experten jährlich rund eine Milliarde Kubikmeter Gas gefördert werden. Auch hier ist mit dem Beginn allerdings nicht vor 2025 zu rechnen. Umweltminister Olaf Lies (SPD) sieht die Pläne skeptisch, will aber offenbar mit den Landtagsfraktionen über eine Lösung sprechen.

Die Grünen lehnen das Projekt weiterhin ab. „Die Erdgasförderung – besonders das Fracking – ist und bleibt mit hohen Kosten und großen Gefahren verbunden, etwa für die Gesundheit der Menschen vor Ort. Sie führt zur Verunreinigung des Grundwassers, Erdbebengefahren und Weiterem“, sagte Miriam Staudte, stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion.

Die Landesregierung will außerdem den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter beschleunigen – vor allem bei Windkraft und Photovoltaik. Überlegungen, die Laufzeit der Kernkraftwerke zu verlängern oder wieder verstärkt auf Kohle zu setzen, hat Ministerpräsident Weil bereits eine Absage erteilt.

Landwirtschaft und Lebensmittel

Der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland treffen nach Einschätzung von Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast auch die hiesige Landwirtschaft. Branchenvertreter hätten ihr unter anderem von explodierenden Preisen für Futterweizen, stark steigenden Energiekosten, Logistikproblemen und teuren Ölsaaten berichtet, sagte die CDU-Politikerin. Außerdem sei damit zu rechnen, dass neben den fehlenden Arbeitskräften aus der Ukraine auch Saisonarbeitskräfte aus Rumänien und Polen zögerten, ihre Heimatregion für Saisoneinsätze in der Agrarbranche zu verlassen. „Die bereits durch Corona betriebswirtschaftlich extrem angespannte Lage auf den Höfen wird sich nochmals verschärfen“, sagte Otte-Kinast. Die grundsätzliche Versorgung mit Lebensmitteln für Niedersachsen sei allerdings gesichert.

Die Weizenpreise sind infolge des Ukraine-Krieges nach oben geschossen. Quelle: Arne Dedert/dpa

Otte-Kinast hat über die Auswirkungen in der vergangenen Woche mit rund 30 Akteuren aus der heimischen Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie mit Branchenexperten der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und Vertretern des Wirtschaftsministeriums diskutiert. Derzeit sei nicht genau absehbar, wie groß der Ernteausfall in der Ukraine sein werde und welche Folgen die Sanktionen bei russischen Gütern auf den weltweiten Handel mit Weizen und Mais haben werden. Die Auswirkungen bekommt fast die gesamte Branche zu spüren – Geflügelhalter genauso wie Milcherzeuger, Mühlen, Schlachtbetriebe und Ökobetriebe, aber auch Logistikunternehmen, Landtechnik und Landhandel. Otte-Kinast forderte einen „Ernährungsgipfel“ von Bund und Ländern. Der Bund müssen seine Düngeverordnung den neuen Erfordernissen anpassen. „Außerdem ist es kaum zu vermitteln, dass wir 4 Prozent verpflichtende Stilllegung bekommen, wenn woanders der Weizen knapp und für viele Menschen unbezahlbar wird“, sagte die Agrarministerin. Diese Vorgabe aus Brüssel müsse ausgesetzt werden.

Zivil- und Katastrophenschutz

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius dringt angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine auf einen Ausbau des Zivilschutzes in Deutschland. „Wir müssen wieder in einen Modus, in eine Praxis zurück, wie wir sie leider bis 1990 immer aus anderen Gründen gebraucht haben, und wie wir sie augenscheinlich jetzt wieder in ähnlicher Form brauchen werden“, sagte der SPD-Politiker. Als Beispiele nannte er die Reaktionsfähigkeit bei Cyberangriffen auf die kritische Infrastruktur, Mangelsituationen bei Treib- und Brennstoffen sowie Versorgungsengpässen durch Sanktionen.

Niedersachsen müsse sich für den Fall vorbereiten, dass der russische Angriff auch auf Deutschland „durchschlage“, sagte Pistorius – beim Katastrophenschutz, bei der Polizei und bei Rettungsdiensten. „Wir kümmern uns gerade um die Frage, wie wir Treibstoffvorräte anlegen können, um eben auch über einen Zeitraum x einsatzfähig zu bleiben.“ Zudem würden Satellitentelefone beschafft, um die Kommunikation sicherzustellen, wenn es einen Angriff auf die Telefonnetze gebe. „Das sind alles Vorsichtsmaßnahmen, aber solche, die geboten sind, weil wir eine solche Situation in Europa auch noch nicht hatten.“

Drohen Cyberangriffe auf wichtige Einrichtungen? Unternehmen und Behörden sollen sich verstärkt für solche Attacken wappnen. Quelle: Imago

Pistorius warnte davor, dass Cyberangriffe auch die kritische Infrastruktur wie Wasser- und Stromversorger sowie Krankenhäuser betreffen könnten. Man sei dabei, Behörden und Unternehmen zu sensibilisieren, ihre Wachsamkeit zu erhöhen.

Nach Angaben des Innenministeriums hat Niedersachsen 25,2 Millionen Jodtabletten an einem zentralen Ort im Land gelagert. Im Bedarfsfall würde eine Ausgabe der Tabletten über die örtlich zuständigen Katastrophenschutzbehörden in jeder Gemeinde und jeder größeren Ortschaft erfolgen. Die Tabletten könnten im Fall einer radioaktiven Verstrahlung infolge des Krieges verwendet werden.

Hilfsgütertransporte

Das Verkehrsministerium hat das Sonn- und Feiertagsfahrverbot bei gewerblichen Hilfstransporten mit Lkw in die Ukraine gekippt. „Es kommt jetzt auf schnelle Hilfe an“, sagte Wirtschafts- und Verkehrsminister Althusmann. „Um die Menschen, die teilweise nur mit dem Nötigsten auf der Flucht sind, zu versorgen, trägt auch Niedersachsen seinen Teil dazu bei, indem der länderübergreifende Transport von Hilfsgütern jederzeit sichergestellt wird.“ Die Ausnahmeregelung gilt bis zum 26. Juni.

Kostenlose Bahnfahrten

Zudem dürfen Geflüchtete aus der Ukraine Regionalzüge und viele Busse in Niedersachsen kostenlos benutzen. Das teilten mehrere Verkehrsgesellschaften mit. Ihr Pass oder ein anderes ukrainisches Ausweisdokument diene im Regional- und Nahverkehr als Ticketersatz, hieß es für die Deutsche Bahn sowie die privaten Metronom-, Erixx- und Enno-Züge. Auch die Nordwestbahn und der GVH in Hannover schlossen sich an.

Flüchtlingsaufnahme

Das Innenministerium hat einen Arbeitskreis gegründet, der sich laut Pistorius – neben Sicherheitsfragen – mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine beschäftigt. „Wir werden die Kapazitäten entsprechend ausnutzen und erweitern“, kündigte der Minister an. Das gilt unter anderem für die sechs Erstaufnahmeeinrichtungen in Niedersachsen. Auch die Kommunen bereiten sich entsprechend vor. Die Deutsche Messe in Hannover hat die Halle 27 mit mehr als 1100 Plätzen zur Verfügung gestellt.

Auf dem Messegelände hat Hannover eine Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine geschaffen – dazu gehören auch Kinderbettchen. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Der Schutz für Ukraine-Flüchtlinge gilt in allen EU-Ländern zunächst für ein Jahr, kann jedoch um insgesamt zwei weitere Jahre verlängert werden. Ein langwieriges Asylverfahren ist dafür nicht nötig – jedoch besteht das Recht, einen Asylantrag zu stellen, weiter. Zugleich werden den Schutzsuchenden Mindeststandards wie der Zugang zu Sozialhilfe und eine Arbeitserlaubnis garantiert. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat angekündigt, dass Kinder aus der Ukraine am Schulunterricht teilnehmen sollen. Auch in den Kitas und bei der Sprachförderung soll es Angebote geben.

Zusammenarbeit von Hochschulen

Wissenschaftsminister Björn Thümler hat die Hochschulen im Land aufgefordert, ihre Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen in Russland auszusetzen. „Alle Hochschul- und Forschungskooperationen mit Russland sollten wir jetzt auf Eis legen“, sagte der CDU-Politiker. Insbesondere jede Form von Zahlungsverkehr müsse eingestellt werden.

Vertretbar ist für Thümler ein Austausch mit russischen Kollegen nur auf der Basis eines langjährigen persönlichen Kontaktes – mit dem Ziel, zivilgesellschaftliche Kräfte zu stärken, die sich für eine Beendigung des Krieges einsetzten. Bei Wissenschaftlern, die direkt von einer Staatsorganisation geschickt worden sind, sollen die Hochschulen laut Thümler noch einmal prüfen, ob nicht eine Ausreise der betreffenden Personen angebracht wäre.

In der Ukraine befinden sich derzeit keine Studierenden von niedersächsischen Hochschulen. Auch Lehrkräfte seien nicht in der Ukraine oder Russland, teilte das Ministerium mit.

Wirtschaftskontakte

Immer mehr niedersächsische Unternehmen ziehen sich aus dem russischen Markt zurück. Dies gilt auch für Firmen aus dem Großraum Hannover – wie eine Blitzumfrage der IHK Hannover unter 107 regionalen Unternehmen mit wirtschaftlichen Verflechtungen in Russland ergeben hat.

„Die Hälfte unserer bislang in Russland aktiven Unternehmen organisiert im Moment bereits den Abbruch ihrer Geschäftsbeziehungen auf diesem Markt. Das gilt sowohl für exportierende als auch für importierende Unternehmen“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt. „Wir bekommen von den Unternehmen das klare Signal, dass sie hundertprozentig hinter den Sanktionen stehen. Viele Betriebe gehen noch weiter und beenden ihr Russlandgeschäft, obwohl ihre Geschäfte nicht durch Sanktionen verboten sind.“

Auch Volkswagen hat sein Russland-Geschäft wegen des Krieges gegen die Ukraine ausgesetzt. „Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs hat der Konzernvorstand entschieden, die Produktion von Fahrzeugen in Russland bis auf Weiteres einzustellen“, hieß es. Auch sämtliche Exporte des Autokonzerns in die Russische Föderation würden „mit sofortiger Wirkung gestoppt“.

Ein VW-Auto steht vor einem Autohaus in St. Petersburg. Der Wolfsburger Konzern hat sein Russland-Geschäft vorläufig eingestellt. Quelle: Igor Russak/dpa

Partnerschaften mit Russland

Ministerpräsident Weil will die Partnerschaften mit den russischen Regionen Perm und Tjumen nicht abbrechen oder offiziell ruhen lassen. Die Partnerschaften seien momentan ohnehin nicht sehr aktiv, es gebe wenige Kontakte, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen.

Das sorgt für Kritik beim Koalitionspartner CDU. „Städte, Hochschulen und Wirtschaft haben aufgrund des unfassbaren Angriffskrieges des russischen Despoten Putin ihre Kooperationen mit Russland eingefroren“, erklärte Fraktionsvize Uwe Schünemann. „Dass ausgerechnet der Ministerpräsident dieses Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk nicht setzen will und bewusst die Partnerschaften mit Perm und Tjumen nicht aussetzen will, verwundert doch sehr“, kritisierte Schünemann. Für eine Kehrtwende sei es aber nie zu spät.

