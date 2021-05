Hannover

Die FDP im niedersächsischen Landtag fordert angesichts der sinkenden Infektionszahlen ein möglichst schnelles Ende der Corona-Beschränkungen. „Je geringer das Infektionsgeschehen ist, desto weniger Maßnahmen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes sind notwendig“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner in Hannover. „Dieses Verordnungsregime muss so schnell wie möglich beendet werden. Je eher desto besser.“

Beschränkungen

Birkner betonte, dass er das Ende der Corona-Maßnahmen nicht an einer bestimmten Inzidenz festmachen will. Man müsse dafür mehrere Kriterien wie den Impffortschritt heranziehen. Mit jedem Tag, an dem die Inzidenz sinke, werde es für die Landesregierung aber schwerer, die Beschränkungen zu rechtfertigen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der FDP-Fraktionschef warf der rot-schwarzen Koalition und vor allem Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erneut vor, auch nach über einem Jahr in der Pandemie keine klare politische Linie zu haben. „Das ist völlig inakzeptabel.“ Birkner nannte als Beispiel aus der jüngsten Zeit die von einem Gericht gekippte Landeskinderregelung, die gescheiterte Abschaffung der Maskenpflicht im Einzelhandel und das umstrittene Impfangebot an Schüler. Trotz einer Entspannung der Lage würden SPD und CDU immer wieder um jeden einzelnen Punkt ringen. „Das ist ein Armutszeugnis“, sagte Birkner.

Parlament soll beschließen

Die FDP fordert von der Landesregierung ein klare Planung für Sommer und Herbst. Der Stufenplan müsse vom Parlament beraten und beschlossen werden, erklärte Birkner. Notwendig sei eine Strategie für Nachimpfungen, eine bessere Belüftung von Schulen und Kitas sowie dauerhaft mehr Personal für die Gesundheitsämter.

Von Marco Seng