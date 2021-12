Hannover

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die 2G-Regelung im niedersächsischen Einzelhandel außer Kraft gesetzt. Ein Unternehmen hatte gegen die entsprechende Rechtsvorschrift in der niedersächsischen Verordnung geklagt. Der Gerichtsbeschluss gilt ab sofort und ist nicht anfechtbar.

Die Maßnahme sei zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar, entschied das Gericht am Donnerstag. Die 2G-Regelung im Einzelhandel sei „kein wesentlicher Baustein in der Strategie der Pandemiebekämpfung des Landes Niedersachsen“, heißt es in der entsprechenden Mitteilung.

Regelung galt erst seit Sonntag

Seit dem vergangenen Sonntag galt in Niedersachsen im Einzelhandel die Regel, dass diejenigen, die nicht gegen Corona geimpft oder von dem Virus genesen waren, nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen konnten. Ein Unternehmen, das auch in Niedersachsen Einzelhandel im Filialbetrieb mit einem Mischsortiment betreibt, hatte umgehend dagegen geklagt.

Das Gericht begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass die 2G-Regelung für den Einzelhandel zu viele Ausnahmen zulasse. „Allein im von der 2G-Regelung nicht umfassten Lebensmitteleinzelhandel finde der weit überwiegende Teil täglicher Kundenkontakte statt.“ Außerdem sei nicht ersichtlich, dass das Land seine Forschung zu Infektionswegen erhöht habe, um einer größere Zielgenauigkeit seiner Schutzmaßnahmen zu erreichen. Darüber hinaus könnten die Kunden auch im Einzelhandel verpflichtet werden, eine FFP2-Maske zu tragen.

FDP begrüßt Urteil

Das Gesundheitsministerium kündigte am Nachmittag eine Stellungnahme an. Die FDP im Landtag begrüßte die Entscheidung. Die Landesregierung habe die 2G-Regelung im Einzelhandel „missbraucht“, um Druck auf Ungeimpfte auszuüben, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner der HAZ.

Mehr in Kürze.

Von Marco Seng