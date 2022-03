Hannover

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag Julia Willie Hamburg wünscht sich von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) einen konsequenteren Kurs gegen die Corona-Pandemie. „Ein Ministerpräsident, der sich selbst zum Team Vorsicht rechnet, hätte für das Land Niedersachsen eine Hotspotregel beschließen müssen – unsere Stimmen hätte er dafür“, sagte Hamburg am Montag in einer Pressekonferenz. Sie teile Weils Kritik am Bund dafür, dass dieser fast alle Corona-Einschränkungen zum 2. April auslaufen lasse. Aber Weil selbst könne auch einiges gegen die Ausbreitung der Epidemie veranlassen, so Hamburg.

Regierungserklärung vom Regierungschef verlangt

Die geboosterte Grünen-Fraktionsvorsitzende ist selbst an Corona erkrankt, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung. Sie bezeichnete es als „Irrsinn“, dass die FDP im Bund bewirkt habe, nahezu alle Einschränkungen aufzuheben, obwohl die Krankenstände beim Krankenhauspersonal so stiegen, dass die Kliniken schon Probleme mit der Versorgung bekämen.

„Die Coronapolitik in Deutschland ändert sich total, doch der Ministerpräsident findet es nicht nötig, dass mit seinem Landesparlament zu diskutieren“, sagte Hamburg. Deshalb hätten die Grünen jetzt eine Aktuelle Stunde zu dieser Thematik in der am Dienstag bis Donnerstag dauernden Landtagssitzung beantragt. Man müsse noch einmal über die Impfstrategie reden aber auch über die nach wie vor zu hohen Inzidenzen.

Grüne fordern 5 Milliarden Euro für die Ukraine

Einen weiteren Schwerpunkt sieht Hamburg in der Diskussion über die Folgen des Krieges in der Ukraine. Für die Ukrainehilfe fordern die Grünen einen 5 Milliarden Euro umfassenden Sonderfonds. Vor allem bräuchten die Kommunen jetzt sofort Unterstützung. Bisherige Hilfszusicherungen des Landes wie auch des Bundes reichten nicht aus. Auch bräuchte man einen „Energie-Turbo“ zum Umstieg auf erneuerbare Energien, statt innerhalb der Landesregierung über neue Fracking-Erlaubnisse und die Nutzung niedersächsischer Erdgas-Vorkommen zu diskutieren. Der Grünen-Abgeordnete Gerald Heere nannte es eine „moralische Pflicht“ angesichts der Gasmillionen für Russland, „so schnell wie möglich energiepolitisch unabhängig zu werden“.