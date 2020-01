Hannover

Die Grünen-Fraktionschefin im Landtag, Anja Piel, steht offenbar vor dem Sprung nach Berlin. Nach HAZ-Information soll Piel in den Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB) wechseln. Dort könnte sie Nachfolgerin von Annelie Buntenbach werden, die in den Ruhestand geht. Eine offizielle Bestätigung für den Wechsel gab es allerdings weder von den Grünen noch vom DGB. In Berlin berichtete der „ Tagesspiegel“ von dem Wechsel.

„Ich bitte um Verständnis, dass ich den Medienbericht über einen bevorstehenden Wechsel in den Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstand nicht kommentiere“, erklärte Piel. Nach HAZ-Informationen könnte die endgültige Entscheidung erst Anfang März fallen, weil die DGB-Gremien noch über die Personalie entscheiden müssen. Die Grünen-Landtagsfraktion wählt im März – turnusgemäß zur Hälfte der Legislaturperiode – ihre Fraktionsspitze neu. Ein möglicher Nachfolger von Piel, die seit 2013 die Fraktion führt, steht noch nicht fest.

Von Marco Seng