Hannover

„In 75 Jahren möchte ich den Geburtstag nicht in Oldenburg am Strand feiern, sondern an der heutigen Küste“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg anlässlich des 75. Gründungstags des Landes Niedersachsen. Deswegen müsse der Klimawandel aufgehalten werden. Dabei sieht Hamburg Niedersachsens Stärke in der Vielfalt: „Gemeinsam in der Vielfalt entwickeln wir die Stärke, uns auf Bundesebene durchzusetzen.“

Hamburg war eine der Rednerinnen, die am Mittwoch das Landesjubiläum in einer feierlichen Stunde im Landtag würdigten. Im November 1946 hatte die britische Militärregierung, die das Gebiet seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kontrollierte, Braunschweig, Oldenburg, Hannover und Schaumburg-Lippe zum Bundesland Niedersachsen vereint. Etwa einen Monat später tagte dann der Landtag zum ersten Mal – die Besatzungsmacht hatte die Abgeordneten allesamt ernannt. Zum ersten Mal wählen durften die Niedersachsen ihr Parlament 1947.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„In den 75 Jahren hat es einen politischen Kulturwandel gegeben“, sagte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) in ihrer Rede. Die Forderungen von sozialen und ökologischen Bewegungen seien aufgegriffen worden. Es gelte jetzt, die Integrationskraft der Demokratie weiter zu stärken, betonte Andretta.

Innovative Entwicklungen für die Wirtschaft

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) betonte die Vielfalt in Niedersachsen. In welchem anderen Land könne man die Füße ins Wattenmeer halten und durchs Mittelgebirge wandern? Auch, was Innovationen angeht, ist Niedersachsen Althusmann zufolge breit aufgestellt. Allerdings müsse man weiter daran arbeiten, damit Handwerk, Industrie und Landwirtschaft erhalten bleiben.

Die Vielfalt lasse in einem Bereich trotzdem noch zu wünschen übrig, sagte Grünen-Politikerin Hamburg: In Sachen Frauenbeteiligung sei in Niedersachsen noch Luft nach oben. Ihr Aufruf, nicht weitere 75 Jahre zu warten, um das umzusetzen, löst allerdings nur in der eigenen Fraktion Applaus aus.

Vier Regionen vereint im Herzen Europas

Es lohne sich der Blick über die Landesgrenzen hinaus, wie der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Toepffer sagte: Ganz Deutschland befinde sich im Umbruch, was Energieversorgung, Mobilität und Ernährung betritt. „Da müssen wir global oder zumindest europäisch denken“, sagte er. Das dürfte den Niedersachsen ihm zufolge leichtfallen. Denn laut Umfragen sind die Niedersachsen zwar ihren Regionen verschrieben, doch viele von ihnen fühlen sich als Europäer oder Weltbürger. Niedersachsen sei nach 75 Jahren ein wirtschaftlich starkes Land geworden, stellte SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder fest.

Von Katharina Franz