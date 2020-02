Hannover

Niedersachsen will nach dem Ausbruch des Coronavirus in mehreren Bundesländern nach HAZ-Informationen einen „ Krisenstab“ einrichten. Darin sollen Experten aus Regierung und Gesundheitssystem über das weitere Vorgehen beraten. In der Landesregierung rechnet man damit, dass es auch in Niedersachsen Erkrankungen geben könnte. Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) will am Mittwochnachmittag im Landtag in Hannover über die Vorbeugemaßnahmen des Landes gegen das Coronavirus informieren.

Entwarnung im Kreis Nienburg

Nach zwei nachgewiesenen Coronavirus-Fällen in Baden-Württemberg und Nordrhein Westfalen beraten auch dort die Behörden über das weitere Vorgehen. Der Kreis Heinsberg berief einen Krisenstab ein. Im Kreisgebiet bleiben an diesem Mittwoch vorsorglich die Schulen und Kindergärten geschlossen.

In Niedersachsen wurde am Mittwoch ein Verdachtsfall an einer Schule im Landkreis Nienburg geprüft. Die Grundschule blieb deswegen am Mittwoch geschlossen. Am späten Vormittag gab der Kreis Entwarnung. Der betreffende Mann sei nicht mit dem Coronavirus infiziert, sondern positiv auf Influenza A getestet worden.

Von Marco Seng