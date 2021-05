Hannover

Die Corona-Krise hat nach Meinung aller Bildungsverbände in Niedersachsen „schonungslos“ die Schwachstellen an den Schulen bloßgelegt. „Es geht zunächst um die baulichen Mängel – verstopfte Schultoiletten, mangelhaftes Wlan marode Gebäude“, sagte Franz-Josef Meyer vom Verband Bildung und Erziehung (VBE). Den Sanierungsaufwand an den Schulen in Niedersachsen bezifferte Meyer am Mittwoch auf 5 Milliarden Euro.

7000 neue Lehrerstellen wären nach Ansicht der GEW nötig

Die Schulen in Niedersachsen bräuchten nach Auffassung der Verbände dringend eine Investitionsoffensive – im Rahmen eines Paktes zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Pro Jahr müsse das Land mindestens 750 Millionen Euro zusätzlich bereitstellen, erklärten die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der VBE und die frühere Verband der Realschullehrer VNL/VDR unisono. Die Summe orientiere sich an der 2008 von Bund und Ländern beschlossenen Ankündigung, dass zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Bildung fließen sollen. Das Land habe gerade einmal 289 Millionen Euro bis 2022 zur Verfügung gestellt.

GEW-Landeschefin Laura Pooth betonte, dass die Schulen vor allem unter der ständigen, hohen Belastung der Lehrkräfte litten, was Studien zur Lehrerarbeitszeit bewiesen hätten. So seien 7000 neue Lehrerstellen nötig. Diese Zahl habe eine Arbeitszeitkommission des Kultusministeriums selbst ermittelt. Darüber hinaus würden auch mehr Sozialpädagogen und Schulpsychologen benötigt.

Tonne hat Sympathie aber kein Geld

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erklärte, er habe Sympathie für die Forderungen. „Jeder Euro mehr für Bildung und Betreuung ist ein Euro mehr für eine gute Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen“, sagte er. „Es gilt angesichts der massiven Investitionen in die Corona-Bekämpfung gleichwohl realistisch zu sein, das Geld muss auch erwirtschaftetet werden – und zwar dauerhaft.“ Kurzfristige Projektgelder seien oft nur Strohfeuer, die nicht weiterhelfen. „Ich werbe dafür, dass sich Bund, Länder und Bildungsverbände an einen Tisch setzen und über Vorschläge für nachhaltige, dauerhafte und strukturelle Finanzierungen sprechen.“

Lesen Sie auch Niedersachsen: Lehrer drohen bei Verstößen gegen Testpflicht Konsequenzen

Von Michael B. Berger