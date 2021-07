Hannover

Trotz wieder steigender Corona-Inzidenzen in Niedersachsen sieht Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) noch keinen Grund zur Besorgnis. „Das muss uns alles noch nicht so beunruhigen“, sagte Behrens am Donnerstag im Sozialausschuss des Landtags. Die Krankenhausbelegung sei mit 83 Corona-Patienten (27 auf Intensivstation) derzeit relativ gering. Man könne nicht von einer ernsten Situation für die Krankenhäuser sprechen.

Inzidenz steigt stetig

Die landesweite Zahl der Neuinfektion pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Donnerstag bei 7. „Die Inzidenz steigt langsam aber stetig in Niedersachsen“, sagte Behrens. Als Gründe nannte sie die Ausbreitung der hoch ansteckenden Deltavariante und die Lockerungen der Corona-Regeln. Betroffen sind demnach vor allem Menschen zwischen 18 und 30 Jahren. Behrens geht davon aus, dass die Werte bald in allen Landkreisen wieder über 10 und im August vielleicht sogar über 35 liegen werden.

„Je höher die Impfquote ist, desto mehr Infektionslage können wir uns leisten“, sagte Behrens. Wenn die Krankenhausbelegung sich trotz steigender Infektionszahlen nicht ändere, könne man die Verordnung und den Stufenplan entsprechend ändern. Nach Angaben der Ministerin sollen bei der Bewertung der Corona-Lage neben der Inzidenz künftig auch die Impfquote und die Krankenhausbelegung stärker berücksichtigt werden.

Werbekampagne startet am 1. August

Behrens kündigte eine landesweite, groß angelegte Werbekampagne für das Impfen ab 1. August an. Das sei jetzt möglich, weil genügend Impfstoff zur Verfügung stehe und jeder schnell einen Impftermin bekommen könne. Die Ministerin geht davon aus, dass die mobilen Impfteams der Landkreise und Großstädte vom Ende dieses Jahres an mit Auffrischungsimpfungen in Alten- und Pflegeheimen starten.

Von Marco Seng