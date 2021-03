Hannover

Wären am kommenden Sonntag Landtagswahlen in Niedersachsen, würde die CDU mit 33 Prozent stärkste politische Kraft. Das hat eine repräsentative Umfrage ergeben, die das Institut Allensbach im Auftrag des hannoverschen Drei-Quellen-Verlags im Februar dieses Jahres durchgeführt hat. Die SPD würde demnach 10 Prozentpunkte gegenüber der Landtagswahl 2017 verlieren und käme laut Allensbach auf 27 Prozent. Die Grünen würden ihren Stimmenanteil gegenüber der vergangenen Landtagswahl mehr als verdoppeln und der Umfrage zufolge 20 Prozent erreichen. Die AfD würde 6 Prozent erhalten, FDP und auch die Linkspartei wären mit 5 Prozent nach dieser Umfrage ebenfalls im Landtag.

Der Drei-Quellen-Verlag gibt das Politikjournal „Rundblick“ heraus, Geschäftsführer ist Volker Schmidt, der auch gleichzeitig der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes NiedersachsenMetall ist.

Hat die ,Umfrage für seinen Drei-Quellen-Vertrag in Auftrag gegeben: Volker Schmidt, auch Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes NiedersachsenMetall. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bei der letzten vorgezogenen Landtagswahl im Herbst 2017 war die SPD mit 36,9, die CDU mit 33,6 Prozent aus dem Rennen gegangen. Beide bildeten eine rot-schwarze Koalition. Die Grünen erzielten 8,7 Prozent, die FDP 7,5 Prozent und die AfD 6,2 Prozent. Die nächste Landtagswahl findet regulär im Herbst 2022 statt.

Fast alles scheint möglich

Nach der Allensbach-Umfrage wären in Niedersachsen von den reinen Zahlen her sowohl ein schwarz-grünes Bündnis als auch andere Konstellationen möglich, etwa eine sogenannte Ampel mit SPD, den Grünen und der FDP oder ein rot-rot-grünes Bündnis – sofern die Linke die 5-Prozent-Hürde überspringen würde. Nach Schmidts Worten haben die Meinungsforscher von Allensbach im Oktober, Dezember und Februar 2021 jeweils wischen 1132 und 1337 Niedersachsen befragt, überwiegend persönlich – also im Jargon der Demoskopen – „from face to face“, aber auch in Onlineinterviews.

Weils Beliebtheit leidet

Gesunken ist nach Schmidts Worten die Zufriedenheit der Niedersachsen mit der Arbeit von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Auf die Frage „Sind Sie im Großen und Ganzen mit der Politik des Ministerpräsidenten einverstanden?“ hätten im Februar dieses Jahres 40 Prozent angegeben, dass sie zufrieden seien. Im Dezember 2020 hätten indes noch 50 Prozent angegeben, dass sie mit Weils Arbeit zufrieden seien. Auch die Zufriedenheit mit der Landes-SPD sei in den Monaten zwischen Dezember 2020 und Februar 2021 von 35 um 7Prozentpunkte auf 28 Prozent zurückgegangen. „Das langsame Tempo beim Impfen und der Skandal um fehlerhafte Adressdateien werden von den Niedersachsen ganz offenkundig der SPD als Regierungspartei angelastet, glaubt „Rundblick“-Herausgeber Schmidt.

Wie die Umfrage weiter zeigt, nahm das Vertrauen der Bevölkerung in die Entscheidungen der Landesregierung im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen deutlich ab. Unterstützten im Oktober noch rund 70 Prozent der Niedersachsen den Kurs der Landesregierung, so äußerten sich im Februar nur noch weniger als die Hälfte der Befragten zufrieden, der Anteil der Unzufriedenen stieg mittlerweile auf 41 Prozent.

