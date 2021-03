Hannover

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann ist überraschend am Montagnachmittag zurückgetreten – nach eigenen Angaben aus gesundheitlichen Gründen. „Heute Morgen habe ich Ministerpräsident Stephan Weil mitgeteilt, dass ich mein Amt als Sozialministerin mit sofortiger Wirkung niederlegen werde“, erklärte Reimann.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ergebnisse einer Untersuchung machten einen zeitnahen Krankenhausaufenthalt erforderlich. Sie könne ihre Amtsgeschäfte daher nicht mehr voll wahrnehmen. Reimann war in der Corona-Krise häufiger in die Kritik geraten. Weil kündigte an, zeitnah einen Nachfolger zu präsentieren.

In einer am Nachmittag verschickten Stellungnahme erklärte Reimann: „Heute Morgen habe ich Ministerpräsident Stephan Weil mitgeteilt, dass ich mein Amt als Sozialministerin mit sofortiger Wirkung niederlegen werde. Ich habe mir diese Entscheidung nicht leichtgemacht. In der vergangenen Woche habe ich mich eingehenden medizinischen Untersuchungen unterzogen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen machen einen zeitnahen Krankenhausaufenthalt erforderlich und es ist absehbar, dass ich meine Amtsgeschäfte in nächster Zeit nur sehr eingeschränkt wahrnehmen könnte.“

Reimann war dreieinhalb Jahre im Amt

Am 29. Februar 2020 hatte es in Niedersachsen (in Uetze-Eltze) den ersten registrierten Corona-Infektionsfall gegeben. Mit Blick auf die seither vergangenen zwölf Monate erklärte Reimann, die Entwicklung der Pandemie verlange von allen politisch Verantwortlichen mindestens einhundertprozentigen Einsatz und eine große physische Belastbarkeit. Dies gelte insbesondere für die Aufgabe im Amt der Gesundheits- und Sozialministerin. Sie habe dieses „immer mit großer Leidenschaft und mit vollem Einsatz ausgefüllt“. Es werde ihr in nächster Zeit nicht möglich sein, diesen Einsatz im erforderlichen Umfang weiter zu leisten, schrieb Reimann, die dreieinhalb Jahres das Amt der Sozialministerin inne hatte.

Weil: Gesundheit hat absoluten Vorrang

Ministerpräsident Weil schrieb in der gleichen Mitteilung: „Ich bin sehr betroffen und habe großes Verständnis dafür, dass Carola Reimann ihrer Gesundheit jetzt unbedingten Vorrang einräumt. Inmitten der Corona-Pandemie ist die immens anspruchsvolle und zeitintensive Aufgabe einer Sozial- und Gesundheitsministerin unter diesen Bedingungen nicht zu realisieren.“

Weil lobte Reimanns Einsatz und lobte ihre Fachkenntnis besonders bei der Arbeit zur Eindämmung der Corona-Pandemie. „Für die nächsten Wochen und Monate wünsche ich Carola Reimann auch im Namen der gesamten niedersächsischen Landesregierung von Herzen alles Gute und dass sie möglichst bald wieder ganz gesund werden möge“, schrieb Weil.

Von Marco Seng