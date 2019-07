Hannover

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne will die Landesschulbehörde in Lüneburg nach anhaltender Kritik in ihrer bisherigen Form zerschlagen. Das kündigte der SPD-Politiker am Montag in Hannover an.

Das Ministerium will die zentrale Steuerung der rund 3000 niedersächsischen Schulen künftig selbst übernehmen. Die Aufgaben der Landesschulbehörde sollen ab dem 1. Dezember 2020 teilweise auf vier neue Landesämter übertragen werden. Personal soll nicht eingespart werden.

Tonne : Schulbehörden sind auch Dienstleister

Tonne begründete die Reformpläne unter anderem mit der mangelnden Unterstützung der Landesschulbehörde für die Schulen. „Es gibt Informations- und Reibungsverluste“, sagte der Minister. Die Herausforderungen für Schulen und Lehrer hätten sich deutlich verändert. Deshalb müsse die Schulbehörde ihre Serviceleistungen verbessern.

Nach Tonnes Angaben wird der bisherige Behördenleiter Ulrich Dempwolf ins Wissenschaftsministerium versetzt. Die rund 50 Mitarbeiter des Leitungsstabes sollen entweder in Lüneburg bleiben oder ins Ministerium nach Hannover wechseln. Die vier Landesämter sollen an den bisherigen Standorten Lüneburg, Hannover, Braunschweig und Osnabrück entstehen.

CDU reagiert reserviert auf Ankündigungen

Der Koalitionspartner CDU reagierte reserviert auf die Ankündigungen von Tonne. „Der Kultusminister muss sich jetzt daran messen lassen, ob die Verlagerung der Führung ins Kultusministerium tatsächlich gelingt und diese Ziele dadurch erreicht werden“, sagte CDU-Fraktionsvize Mareike Wulf. FDP und Grüne kritisierten die Reformpläne.

Von Marco Seng