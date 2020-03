Hannover

Angesichts der sich zuspitzenden Lage an der türkischen Grenze und auf den griechischen Inseln hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) seine Bereitschaft erklärt, eine begrenzte Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Weil appellierte an Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) seinen Widerstand aufzugeben und den Weg freizumachen für die Aufnahme von Kindern von der Insel Lesbos. „Dabei geht es um eine kontrollierte und gesteuerte Aufnahme“, betonte Weil, der eine chaotische Lage wie im Jahr 2015 unbedingt verhindern will. Doch Weils Vorstoß ist beim Koalitionspartner in der Landesregierung umstritten. „Vorstöße zur Flüchtlingsaufnahme aus einzelnen Bundesländern helfen eher nicht weiter“, sagte Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann der HAZ.

„Wir müssen mit mehr Flüchtlingen rechnen“

Weil griff den Vorschlag auf, den sein Innenminister Boris Pistorius ( SPD) bereits Ende 2019 nach einem Besuch auf der Insel Lesbos gemacht hatte, auf der aus der Türkei gekommene Flüchtlinge in völlig überfüllten Lagern campieren. Es gehe vor allem darum, unbegleitete Kinder aus Lesbos zu holen, sagte Weil. Europa müsse humanitären Ansprüchen genügen und zugleich seine Außengrenzen „so gut wie möglich sichern“. Auch Pistorius erneuerte seinen Vorschlag: „Stand heute haben sich insgesamt sechs Bundesländer bereit erklärt, Kinder aufzunehmen“, sagte Pistorius der HAZ. Er habe erneut an Seehofer geschrieben und ein Sofortprogramm gefordert. Nach Pistorius’ Worten muss Deutschland angesichts der aktuellen Entwicklungen mit steigenden Flüchtlingszahlen rechnen. „Wir wären auf eine solche Situation viel besser vorbereitet als 2015“, betonte der Innenminister.

Ausdrückliche Unterstützung bekam Niedersachsens Innenminister vom neuen hannoverschen Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne): „Wir müssen dringend handeln und dürfen vor der humanitären Krise auf Lesbos nicht die Augen verschließen.“ Eine Prüfung, wie in Hannover schnellstmöglich Kapazitäten für eine menschenwürdige Unterbringung aufgebaut werden könnten, werde in Kürze abgeschlossen sein, sagte Onay. Kai Weber vom Flüchtlingsrat plädierte dafür, „doch wenigstens die Kinder aus dem Elend und dem Dreck“ zu holen.

Auch Althusmann bezeichnete die aktuellen Bilder aus Griechenland und von der türkischen Grenze als „schwer erträglich“. Doch brauche Europa bei der Aufnahme von Flüchtlingen eine klare Linie und Deutschland ein gemeinsames Vorgehen. Wichtig sei dabei ein klares Signal Europas an die Türkei, um die humanitäre Katastrophe zu stoppen. „Aus den Fehlern der Flüchtlingskrise 2015 sollten wir ebenso gelernt haben, dass Vorstöße aus einzelnen Bundesländern eher nicht weiter helfen“, meinte der CDU-Politiker.

Unterbringungskapazitäten sind vorhanden

Niedersachsens Städte- und Gemeindebund empfiehlt seinen Mitgliedern, vorhandene Kapazitäten zur Flüchtlingsaufnahme derzeit nicht abzubauen, sondern zu sichern. „Wenn eine Situation wie früher eintreten sollte, werden wir die Kapazitäten wieder hochfahren müssen“, sagte Sprecher Thorsten Bullerdieck. Allerdings sei die Lage auf dem Wohnungsmarkt noch angespannter als 2015, warnte Bullerdieck.

Von Michael B. Berger