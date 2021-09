Hannover

In der Corona-Krise erhöht Niedersachsen den Impfdruck. Die rot-schwarze Landesregierung ermöglicht es insbesondere Gastronomen, Hoteliers und Veranstaltern ab Mittwoch (22. September), nur noch Geimpfte und Genesene einzulassen. Mit der neuen Corona-Verordnung soll dieses sogenannte 2-G-Modell in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens eingeführt werden, in den unteren Warnstufen noch freiwillig. Abstandsregeln und Maskenpflicht sollen dann auch im Innenbereich entfallen. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafe oder die Schließung der betroffenen Betriebe.

Das Infektionsrisiko für Gäste sei groß, wenn die 2-G-Regeln etwa in Restaurants angekündigt, aber nicht eingehalten würden, erklärte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, am Dienstag. „Es können dann empfindliche Bußgelder von den Ordnungsämtern erhoben werden“, sagte Schröder. Nach der Verordnung sind Bußgelder bis zu 25.000 Euro möglich.

Weitere Sanktionen möglich

„Wir werden das beobachten in den nächsten Wochen“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Es kann sein, dass wir auch noch zu anderen Sanktionen kommen, beispielsweise vorübergehenden Schließungen der Einrichtungen.“ Das habe es im Bereich der Diskotheken in den vergangenen Wochen schon gegeben. „Die Menschen sollen sich in Niedersachsen darauf verlassen können, dass wenn 2G vorne drauf steht, auch 2G drin ist“, sagte Pörksen.

Mitarbeiter in der Gastronomie, die nicht geimpft sind, müssen laut Schröder täglich einen Test machen und eine FFP2-Maske tragen. „Das ist kein Impfzwang, aber ein zusätzlicher Impfdruck“, sagte Pörksen. „Wir möchten, dass das Leben für Menschen, die sich impfen haben lassen, so unkompliziert weitergehen kann wie möglich.“

Kinder und Jugendliche ausgenommen

Die 2-G-Regelung betrifft Menschen nicht, denen aus medizinischen Gründen eine Impfung nicht empfohlen wird. Sie können ein medizinisches Attest vorlegen. Auch Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sollen ohne Impfung oder Genesung Zutritt bekommen, da sie sich üblicherweise regelmäßig vor dem Schulbesuch testen. Kinder, die jünger als zwölf Jahre sind, können sich noch nicht impfen lassen.

Neu ist auch, dass Kinder in der ersten und zweiten Klasse keine Masken mehr am Sitzplatz tragen müssen. Das gilt ebenfalls ab Mittwoch. Seit Beginn dieses Schuljahres mussten alle Schüler in Niedersachsen eine Maske aufsetzen – auch während des Unterrichts. Vor allem die Maskenpflicht in den Grundschulen ist umstritten. Eine Lockerung für die Klassen drei und vier lehnt die Landesregierung bisher ab. Bis zu den Sommerferien waren Grundschüler von der Maskenpflicht im Unterricht grundsätzlich befreit.

Begrenzung für große Stadien bleibt

Die 2-G-Regelung ermöglicht künftig auch wieder mehr Publikum bei Veranstaltungen. So können etwa kleinere Fußballstadien wieder voll besetzt werden. Allerdings bleibt es bei einer maximalen Besucherzahl von 25.000. Der Niedersächsische Städtetag kritisierte diese Platzbegrenzung. Wenn bei Sportveranstaltungen 2G gelte, mache das überhaupt keinen Sinn mehr. „Wir sind nun mal in Niedersachsen besonders vorsichtig“, sagte Pörksen dazu.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Warnstufen werden in der Verordnung neu geregelt. Der entscheidende Wert ist künftig die Neuaufnahme von Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Eine Warnstufe wird erreicht, wenn zwei der drei Schwellenwerte überschritten sind. Neben dem Leitindikator Hospitalisierung sind das die Belegung der Intensivbetten und die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz).

Künftig drei Warnstufen

Es gibt künftig drei Warnstufen, die vom Land oder den Kommunen ausgerufen werden können. Bei größeren Veranstaltungen ab 1000 Besuchern sind in der ersten Warnstufe auch in Innenräumen vollständig Geimpfte, Genesene und negativ Getestete zugelassen (3G), wobei ein negativer Corona-Schnelltest als Nachweis ausreicht. In der zweiten Warnstufe wird ein negativer PCR-Test als Nachweis verlangt. In der dritten Warnstufe sind Veranstalter verpflichtet, in Innenräumen die 2-G-Regel umzusetzen, ein negativer Test reicht dann also nicht mehr aus. Im Außenbereich ist dann die 3-G-Regel erlaubt, allerdings wird ein negativer PCR-Test benötigt.

Von Marco Seng