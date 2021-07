Hannover

Niedersachsen will den stockenden Bau neuer Windkraftanlagen erleichtern. Die Landesregierung will auch, so Umweltminister Olaf Lies (SPD), „die behutsame Öffnung des Waldes für die Windenergie“ ermöglichen. Das Ziel, Niedersachsen bis 2050 klimaneutral zu machen, also zukunftsfest ohne die Nutzung fossiler Energien, lasse sich nur mit einem beherzten Ausbau der Windenergie verwirklichen, sagte der Minister.

Vier von fünf Projekten werden beklagt

„Das ist schon ein scharfes Schwert“: Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) will den Ausbau der Windkraft forcieren. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Archiv)

Nach Lies’ Angaben wehren sich Gegner der Windkraftanlagen vor Gericht gegen vier von fünf Projekten. Die Klagen richten sich gegen mögliche Verletzungen des Natur- und Artenschutzes, gegen Lärmbelastungen oder auch gegen mögliche Behinderungen der Flugsicherung. „Wir haben Ende 2020 Anträge für den Bau von Windkraftanlagen mit einem Gigawatt Leistung vorliegen, aber 80 Prozent davon sind mit Klagen belegt“, berichtete Lies. Ein neuer Erlass solle den Kommunen die Planung erleichtern. Sie bekommen viel Spielraum.

So verzichtet die Landesregierung auf strikte Abstandsgrenzen zwischen der Wohnbebauung und einer Windkraftanlage, die nach Vorstellungen des Bundes etwa 1000 Meter betragen müsste. Die Anwendung dieser Regelung in Niedersachsen hätte praktisch zu einem Stillstand des Ausbaus der Windkraft geführt. Niedersachsen und andere Länder haben daher eine Öffnungsklausel durchgesetzt. Lies sagte am Dienstag, dass bereits das Bundesimmissionsschutzgesetz für ausreichende Abstände sorge, da es die Lärmbelastung begrenze. Diese hänge indes entscheidend davon ab, wie viele Rotoren in Betrieb gehen sollten. „Bei einem wären es 500 Meter, bei fünf schon 1500 Meter.“ Das sei ein kluger Umgang mit den Interessen der Bürger.

2,1 Prozent der Landesfläche für die Windkraft

Der Erlass gibt vor, dass ab 2030 etwa 2,1 Prozent der Landesfläche mit Windkraftanlagen belegt sein sollten. Heute sind etwa 1,4 Prozent mit Windanlagen bebaut. Lies sagte, die Kommunen müssten bei der Aufstellung ihrer regionalen Raumordnungspläne diese Richtschnur berücksichtigen. „Das ist schon ein scharfes Schwert“. Um die herkömmlichen Energieträger zu ersetzen, müsse man die Windkraft an Land und auf hoher See sowie die Fotovoltaikanlagen gewaltig ausbauen, rechnete der Minister vor.

Lies forderte auch angesichts der jüngsten Naturkatastrophen im Westen und Süden Deutschlands eine verschärfte Debatte um die Frage der richtigen Prioritäten. Oft werde der Arten- gegen den Klima- und Hochwasserschutz ausgespielt, sodass es bei Planungen zum Hochwasserschutz „zu unheimlich langen“ Planungszeiträumen komme. Das dürfe so nicht bleiben, ebenso wenig beim Ausbau der Windkraft.

Den Grünen geht das nicht weit genug

„Nur ein laues Lüftchen“: Imke Byl, Landtagsabgeordnete der Grünen, ist unzufrieden. Quelle: Sven Brauers

Den Grünen geht der Erlass nicht weit genug. So fehlten „verpflichtende Flächenziele für alle Landkreise, um endlich genügend Raum für die Windenergie zu schaffen“, meinte die Abgeordnete Imke Byl. Angesichts des jüngsten Klimaurteils des Bundesverfassungsgerichts, dass wirksame Klimaschutzmaßnahmen nicht zuungunsten künftiger Generationen aufgeschoben werden dürften, sorge dieser Erlass nur für ein „ein laues Lüftchen“.

Die Grünen fordern die Einrichtung eines 10-Millionen-Fonds zur Unterstützung von dezentralen Energieprojekten von Bürgerinnen und Bürgern.

